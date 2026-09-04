Um homem em situação de rua ficou ferido após ser atingido na cabeça por um pedaço de madeira na manhã desta sexta-feira, 4, no Jardim Aeroporto, em Franca.
A agressão aconteceu na avenida Carlos Roberto Haddad. Segundouma testemunha, a vítima teria se envolvido em uma discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica.
Durante o desentendimento, o homem foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira. Com o golpe, caiu na via e ficou ferido.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro.
Até o momento, não há informações sobre a identidade do agressor. Segundo uma testemunha, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender à ocorrência.
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