Um homem em situação de rua ficou ferido após ser atingido na cabeça por um pedaço de madeira na manhã desta sexta-feira, 4, no Jardim Aeroporto, em Franca.

A agressão aconteceu na avenida Carlos Roberto Haddad. Segundouma testemunha, a vítima teria se envolvido em uma discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica.

Durante o desentendimento, o homem foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira. Com o golpe, caiu na via e ficou ferido.