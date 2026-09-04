A Polícia Militar capturou 29 pessoas procuradas pela Justiça entre domingo, 30, e esta sexta-feira, 4, em municípios da região de Franca. O balanço foi divulgado pelo 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública em 23 cidades da Alta Mogiana.

Do total de capturados, 18 eram procurados por crimes, incluindo seis por tráfico de drogas, dois por furto, um por roubo e um por estupro de vulnerável, além de outros delitos. Outras 11 pessoas eram procuradas pela Justiça em processos cíveis.

Franca concentrou a maior parte das capturas, com 16 procurados localizados. Também houve recapturas em São Joaquim da Barra (3), Orlândia (2), Igarapava (2), Morro Agudo (1), São José da Bela Vista (1), Itirapuã (1), Batatais (1), Sales Oliveira (1) e Guará (1).

Comandante destaca resultado