A Polícia Militar capturou 29 pessoas procuradas pela Justiça entre domingo, 30, e esta sexta-feira, 4, em municípios da região de Franca. O balanço foi divulgado pelo 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública em 23 cidades da Alta Mogiana.
Do total de capturados, 18 eram procurados por crimes, incluindo seis por tráfico de drogas, dois por furto, um por roubo e um por estupro de vulnerável, além de outros delitos. Outras 11 pessoas eram procuradas pela Justiça em processos cíveis.
Franca concentrou a maior parte das capturas, com 16 procurados localizados. Também houve recapturas em São Joaquim da Barra (3), Orlândia (2), Igarapava (2), Morro Agudo (1), São José da Bela Vista (1), Itirapuã (1), Batatais (1), Sales Oliveira (1) e Guará (1).
Comandante destaca resultado
Na noite de quinta-feira, 3, o comandante do 15º BPM/I, tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, destacou o resultado das ações durante uma passagem pelo CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Franca.
Segundo ele, naquele momento, duas ocorrências de tráfico de drogas e duas capturas de procurados pela Justiça estavam sendo registradas.
Em uma publicação nas redes sociais, o comandante afirmou que, somente nas últimas 48 horas, haviam sido capturados 21 procurados pela Justiça.
“Só me resta agradecer o respeito, a dedicação e a vontade de vencer! Inacreditável: 21 procurados pela Justiça nas últimas 48h. Orgulho demais desse efetivo.”
O tenente-coronel também parabenizou os policiais militares pelo trabalho realizado e destacou a posição do 15º BPM/I entre as unidades com maior participação no Disque Denúncia no Estado de São Paulo.
“Parabéns, guerreiros!”, escreveu o comandante ao agradecer o empenho dos policiais envolvidos nas ações.
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