Yuri de Almeida Silva, de 24 anos, foi preso nessa quinta-feira, 3, em Franca, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão relacionado ao atropelamento que matou Maria Geralda da Silva, de 95 anos, em março de 2025. Segundo a PM, a ordem judicial prevê pena de oito anos e um mês de reclusão, em regime fechado.

Yuri foi localizado por policiais do Rádio Patrulhamento na porta de sua residência, no bairro Santo Agostinho.

A prisão foi realizada pelos cabos F. Marinho e Carvalho, da 1ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).