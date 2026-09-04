Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com cinco pessoas presas na manhã desta sexta-feira, 4, em Nuporanga, a 50 quilômetros de Franca. Segundo a investigação, os suspeitos integrariam um grupo estruturado, com divisão de funções, para atuar no tráfico de drogas na cidade e na região.

Batizada de Operação Sete de Setembro, a ação começou por volta das 5h e teve como objetivo cumprir ordens judiciais expedidas a partir das provas reunidas durante a investigação.

Segundo a Polícia Civil, as apurações apontaram a existência de uma associação criminosa que atuaria de forma coordenada na comercialização de entorpecentes.