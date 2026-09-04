04 de setembro de 2026
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DROGAS

Operação Sete de Setembro prende cinco suspeitos de tráfico

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam cinco em operação
Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam cinco em operação

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com cinco pessoas presas na manhã desta sexta-feira, 4, em Nuporanga, a 50 quilômetros de Franca. Segundo a investigação, os suspeitos integrariam um grupo estruturado, com divisão de funções, para atuar no tráfico de drogas na cidade e na região.

Batizada de Operação Sete de Setembro, a ação começou por volta das 5h e teve como objetivo cumprir ordens judiciais expedidas a partir das provas reunidas durante a investigação.

Segundo a Polícia Civil, as apurações apontaram a existência de uma associação criminosa que atuaria de forma coordenada na comercialização de entorpecentes.

Com base nos elementos apresentados pela polícia, a Justiça decretou a prisão preventiva de cinco investigados e autorizou nove mandados de busca e apreensão.

Cinco prisões e nove buscas

Todos os mandados previstos para a operação foram cumpridos nesta sexta-feira.

Os cinco investigados alvos das ordens de prisão preventiva foram detidos e permanecem à disposição da Justiça.

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