Um carro trafegando na contramão provocou uma colisão frontal que terminou com a morte de um passageiro na madrugada desta sexta-feira, 4, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ituverava. Segundo a concessionária Entrevias, uma Range Rover seguia no sentido contrário da pista quando bateu de frente com uma Fiat Strada.

O acidente aconteceu por volta das 3h25, no km 419, na pista sentido Norte. De acordo com as informações da concessionária, a Strada trafegava normalmente pela rodovia quando se deparou com a Range Rover na contramão.

O motorista da picape não conseguiu evitar a colisão.