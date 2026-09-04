Um carro trafegando na contramão provocou uma colisão frontal que terminou com a morte de um passageiro na madrugada desta sexta-feira, 4, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ituverava. Segundo a concessionária Entrevias, uma Range Rover seguia no sentido contrário da pista quando bateu de frente com uma Fiat Strada.
O acidente aconteceu por volta das 3h25, no km 419, na pista sentido Norte. De acordo com as informações da concessionária, a Strada trafegava normalmente pela rodovia quando se deparou com a Range Rover na contramão.
O motorista da picape não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, um passageiro da Strada, identificado inicialmente como Wesley, sofreu ferimentos graves e morreu. O motorista da picape teve ferimentos moderados.
A pessoa que estava na Range Rover não ficou ferida.
Acidente provocou congestionamento
Após a batida, a faixa 2 da pista sentido Norte e o acostamento precisaram ser interditados para o atendimento da ocorrência.
O acostamento foi liberado por volta das 4h40. Às 5h07, a faixa ainda permanecia parcialmente bloqueada.
O acidente provocou aproximadamente dois quilômetros de congestionamento na Anhanguera. Posteriormente, a pista foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente pelo trecho.
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