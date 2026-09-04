O feriado prolongado de 7 de Setembro deve ser marcado por uma mudança significativa no tempo em Franca. Depois de uma sexta-feira, 4, de calor e tempo predominantemente aberto, a chegada de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade, provocar chuva e derrubar as temperaturas na região durante o fim de semana.
Segundo a previsão da Climatempo, Franca tem nesta sexta-feira mínima de 16°C e máxima de 32°C, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 29% nas horas mais quentes.
A mudança começa a ser sentida no sábado, 5. A frente fria que avança pelo Sudeste deve espalhar áreas de instabilidade pelo interior paulista, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em diferentes regiões do Estado. O sistema também será acompanhado pela entrada de uma massa de ar frio, responsável pela queda acentuada das temperaturas.
Sábado
O primeiro dia do feriadão deve ter tempo mais instável em Franca, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva. A mudança será acompanhada por uma redução gradual das temperaturas, principalmente ao longo do dia.
A máxima prevista pela Climatempo indica mínima na casa dos 19°C, enquanto isso, a máxima pode chegar a até 32°C. Mas não é só para o calor que os francanos devem se preparar. Há 67% de chances de chover, com um acumulado indicando 13,3 mm de precipitação.
A recomendação para quem pretende viajar ou programar atividades ao ar livre é ficar atento às atualizações da previsão, já que a passagem da frente fria pode provocar chuva forte, raios e rajadas de vento em pontos do Estado.
Domingo
No domingo, 6, a influência do sistema de baixa pressão e da massa de ar frio deve manter o tempo mais fechado e as temperaturas mais baixas.
A tendência é de um domingo bem diferente do calor registrado nesta sexta-feira, com sensação mais fria e possibilidade de chuva na região de Franca. A mínima fica na casa dos 17°C e a máxima a ser atingida fica é de apenas 23°C. A chuva deve aparecer durante o dia e também durante a noite, com acumulado de 13,6 mm.
Segunda-feira
Na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o frio deve ganhar ainda mais destaque. A frente fria começa a se afastar de algumas áreas do interior paulista, mas a massa de ar frio mantém as temperaturas baixas.
A previsão indica melhora gradual das condições do tempo em parte do interior do Estado, com possibilidade de períodos de sol entre nuvens. Em Franca a previsão indica máximas de 22°C e mínimas na casa dos 16°C.
A chuva pode aparecer à tarde e à noite, com acumulado de 1.3mm.
Ainda assim, o cenário deve ser de temperaturas inferiores às registradas no início do feriadão.
Virada no tempo
A mudança prevista para Franca faz parte de um sistema de maior escala. Segundo a Climatempo, uma grande frente fria avança pelo Sudeste entre sábado e domingo, acompanhada por uma forte massa de ar frio de origem polar, que deve provocar queda acentuada das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Para quem pretende pegar a estrada no feriado, a atenção deve ser redobrada, principalmente nos períodos de chuva. A rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, tem previsão de receber cerca de 141 mil veículos durante o feriadão de 7 de Setembro.
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