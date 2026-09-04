O feriado prolongado de 7 de Setembro deve ser marcado por uma mudança significativa no tempo em Franca. Depois de uma sexta-feira, 4, de calor e tempo predominantemente aberto, a chegada de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade, provocar chuva e derrubar as temperaturas na região durante o fim de semana.

Segundo a previsão da Climatempo, Franca tem nesta sexta-feira mínima de 16°C e máxima de 32°C, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 29% nas horas mais quentes.

A mudança começa a ser sentida no sábado, 5. A frente fria que avança pelo Sudeste deve espalhar áreas de instabilidade pelo interior paulista, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em diferentes regiões do Estado. O sistema também será acompanhado pela entrada de uma massa de ar frio, responsável pela queda acentuada das temperaturas.

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