Veja o obituário desta sexta-feira, 4, em Franca:
Nome: Maria Antônia de Menezes da Cruz
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Chrys Aparecida Nascimento Faria
Idade: 46 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Therezinha de Souza Rossi Pongetti
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Rosa Ana Pereira Silva
Idade: 95 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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