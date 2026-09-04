Veja o obituário desta sexta-feira, 4, em Franca:

Nome: Maria Antônia de Menezes da Cruz

Idade: 69 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Chrys Aparecida Nascimento Faria

Idade: 46 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h