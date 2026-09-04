O próximo leilão do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) terá 733 lotes, dos quais 104 são veículos conservados de Franca e poderão voltar a circular. Os pré-lances serão abertos em 21 de setembro, às 10h, e a sessão pública para essa categoria será realizada no dia 29, pela internet.
Além dos 104 veículos conservados, o certame reúne 454 lotes de sucata aproveitável e 175 de sucata inservível. As disputas serão realizadas em datas diferentes, de acordo com a categoria.
Os veículos de Franca estão no Pátio Municipal, na avenida Wilson Bego, 411, no Distrito Industrial Antônio Della Torre.
Para os 104 veículos conservados, a sessão pública será realizada em 29 de setembro, das 10h às 18h, no horário de Brasília. Podem participar pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, desde que não estejam enquadradas nas restrições previstas no edital.
Os veículos serão oferecidos em lotes, cada um com valor de avaliação e lance inicial. Antes de participar, o interessado deve consultar as características do veículo, as condições estabelecidas no edital e o valor correspondente ao lote.
Como participar do leilão
Os pré-lances para os veículos conservados começam às 10h do dia 21 de setembro. A disputa será realizada de forma eletrônica, e os interessados deverão observar as regras de participação e habilitação estabelecidas para o certame.
Durante a disputa, o valor mínimo de cada novo lance varia conforme a avaliação do veículo.
Para lotes avaliados em até R$ 1 mil, o incremento mínimo será de 5% sobre o valor de avaliação. Entre R$ 1.001 e R$ 10 mil, será de 3%. Para veículos avaliados acima de R$ 10 mil, o percentual será de 2%.
Dono ainda pode recuperar veículo antes do leilão
Mesmo que um dos veículos receba pré-lances, o atual proprietário ainda poderá recuperá-lo antes do leilão.
Para isso, deverá quitar os débitos pendentes, incluindo infrações, além das tarifas de remoção e custódia no pátio. A regularização poderá ser feita até um dia útil antes do certame, conforme as regras da Resolução nº 1.025/2026 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
Assim, a existência de um pré-lance não significa que o veículo necessariamente será levado a leilão. Caso o proprietário regularize a situação dentro do prazo, poderá retirá-lo.
Veículo sem comprador pode ter valor reduzido
Caso algum dos 104 veículos conservados de Franca não seja arrematado por valor igual ou superior ao de avaliação, poderá ser oferecido novamente.
Em uma segunda sessão, o valor inicial corresponderá a 70% da avaliação anterior. Se ainda assim não houver comprador, o veículo poderá ser reclassificado como sucata aproveitável.
Leilão também terá 629 lotes de sucata
Além dos veículos que podem voltar a circular, o leilão terá 454 lotes de sucata aproveitável. Desse total, 139 têm motor servível e 315, motor inservível.
A sessão pública para essa categoria será realizada em 1º de outubro, das 10h às 18h.
A participação nos lotes de sucata aproveitável é restrita a pessoas jurídicas com CNPJ ativo e registro no órgão ou entidade executiva de trânsito para atuação no comércio de peças usadas.
Outros 175 lotes são de sucata inservível, destinados a empresas do ramo de siderurgia ou fundição. A sessão está prevista para 5 de outubro, a partir das 10h, com encerramento até as 18h.
Somadas as três categorias — 104 veículos conservados, 454 sucatas aproveitáveis e 175 sucatas inservíveis —, o leilão reúne 733 lotes.
Quem não pode participar
Embora pessoas físicas e jurídicas possam disputar os veículos conservados, o edital estabelece impedimentos.
Não podem participar servidores do Detran-SP e parentes até segundo grau; leiloeiros, parentes até segundo grau e integrantes de suas equipes; nem proprietários, sócios ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou conveniados onde os veículos estão custodiados, além de parentes até segundo grau e integrantes das respectivas equipes.
Também estão impedidas pessoas físicas ou jurídicas que tenham sanções que as impossibilitem de licitar ou contratar com a administração pública, conforme a legislação federal.
Serviço
Pátio Municipal de Franca
Avenida Wilson Bego, 411
Distrito Industrial Antônio Della Torre
Telefone: (16) 3720-1944
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