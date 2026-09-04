O próximo leilão do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) terá 733 lotes, dos quais 104 são veículos conservados de Franca e poderão voltar a circular. Os pré-lances serão abertos em 21 de setembro, às 10h, e a sessão pública para essa categoria será realizada no dia 29, pela internet.

Além dos 104 veículos conservados, o certame reúne 454 lotes de sucata aproveitável e 175 de sucata inservível. As disputas serão realizadas em datas diferentes, de acordo com a categoria.

Os veículos de Franca estão no Pátio Municipal, na avenida Wilson Bego, 411, no Distrito Industrial Antônio Della Torre.