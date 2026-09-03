Uma perseguição policial terminou com dois homens feridos na noite desta quinta-feira, 3, após a motocicleta em que estavam sair da pista e bater contra o guard-rail da rodovia Cândido Portinari, entre os bairros São Joaquim e Vila São Sebastião, em Franca.

A dupla foi localizada pela polícia após uma fuga iniciada em Restinga. Durante o deslocamento para Franca, os ocupantes da moto chegaram a trafegar pela contramão.

Já na cidade, os policiais perderam os suspeitos de vista na região do shopping. Pouco depois, a motocicleta foi novamente localizada, seguindo pela contramão da Cândido Portinari, no sentido da Vila São Sebastião.

Acidente