Uma perseguição policial terminou com dois homens feridos na noite desta quinta-feira, 3, após a motocicleta em que estavam sair da pista e bater contra o guard-rail da rodovia Cândido Portinari, entre os bairros São Joaquim e Vila São Sebastião, em Franca.
A dupla foi localizada pela polícia após uma fuga iniciada em Restinga. Durante o deslocamento para Franca, os ocupantes da moto chegaram a trafegar pela contramão.
Já na cidade, os policiais perderam os suspeitos de vista na região do shopping. Pouco depois, a motocicleta foi novamente localizada, seguindo pela contramão da Cândido Portinari, no sentido da Vila São Sebastião.
Acidente
O acidente ocorreu quando o condutor perdeu o controle da motocicleta. O veículo saiu da pista, atingiu uma tampa de concreto e, na sequência, bateu contra a proteção lateral da rodovia.
Os dois homens caíram e deslizaram pelo asfalto por cerca de 40 metros. A concessionária ViaPaulista foi acionada e enviou equipes para o atendimento.
Os motociclistas sofreram escoriações e foram encaminhados para a Santa Casa de Franca.
Por causa do atendimento e do trabalho das equipes no local, a alça de acesso à rodovia precisou ser bloqueada temporariamente.
A polícia ainda deve apurar as circunstâncias que levaram à fuga e o motivo pelo qual a dupla não obedeceu à abordagem.
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