03 de setembro de 2026
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NA PORTINARI

Caminhão bate na traseira de outro entre Restinga e Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Caminhão com a frente danificada após a colisão na rodovia Cândido Portinari
Caminhão com a frente danificada após a colisão na rodovia Cândido Portinari

Uma colisão entre dois caminhões deixou uma faixa parcialmente interditada na tarde desta quinta-feira, 3, no km 393 da rodovia Cândido Portinari, no sentido RestingaFranca. Um dos veículos atingiu a traseira do caminhão que seguia à frente.

A batida provocou danos principalmente na parte frontal de um dos caminhões. Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Uma das faixas precisou ser bloqueada para permitir o atendimento das equipes responsáveis pela ocorrência.

A ViaPaulista realizou a remoção dos veículos e a limpeza da pista. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no trecho e auxiliou na organização do tráfego.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas.

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