Uma colisão entre dois caminhões deixou uma faixa parcialmente interditada na tarde desta quinta-feira, 3, no km 393 da rodovia Cândido Portinari, no sentido Restinga–Franca. Um dos veículos atingiu a traseira do caminhão que seguia à frente.

A batida provocou danos principalmente na parte frontal de um dos caminhões. Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Uma das faixas precisou ser bloqueada para permitir o atendimento das equipes responsáveis pela ocorrência.