Uma colisão entre dois caminhões deixou uma faixa parcialmente interditada na tarde desta quinta-feira, 3, no km 393 da rodovia Cândido Portinari, no sentido Restinga–Franca. Um dos veículos atingiu a traseira do caminhão que seguia à frente.
A batida provocou danos principalmente na parte frontal de um dos caminhões. Apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.
Uma das faixas precisou ser bloqueada para permitir o atendimento das equipes responsáveis pela ocorrência.
A ViaPaulista realizou a remoção dos veículos e a limpeza da pista. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no trecho e auxiliou na organização do tráfego.
As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas.
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