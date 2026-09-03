Um motorista de 34 anos ficou ferido após o caminhão-tanque que dirigia bater contra outro caminhão na tarde desta quinta-feira, 3, na rodovia Altino Arantes, na altura do km 35, em Batatais.

O caminhão-tanque, um Mercedes-Benz Actros utilizado para transporte de combustível, estava vazio no momento do acidente. O veículo seguia no sentido Batatais quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

O condutor de um caminhão-baú Mercedes-Benz Atego, de 37 anos, que trafegava no sentido Altinópolis, ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar completamente a batida. De acordo com o relato, a manobra ajudou a reduzir o impacto da colisão.

Motorista ficou preso