Um motorista de 34 anos ficou ferido após o caminhão-tanque que dirigia bater contra outro caminhão na tarde desta quinta-feira, 3, na rodovia Altino Arantes, na altura do km 35, em Batatais.
O caminhão-tanque, um Mercedes-Benz Actros utilizado para transporte de combustível, estava vazio no momento do acidente. O veículo seguia no sentido Batatais quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.
O condutor de um caminhão-baú Mercedes-Benz Atego, de 37 anos, que trafegava no sentido Altinópolis, ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar completamente a batida. De acordo com o relato, a manobra ajudou a reduzir o impacto da colisão.
Motorista ficou preso
Com a força da batida, o motorista do caminhão-tanque ficou preso na cabine. O Corpo de Bombeiros foi acionado, estabilizou a vítima e realizou o trabalho de retirada do veículo.
O homem foi atendido e encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento médico. O motorista do caminhão-baú não ficou ferido.
A Polícia Militar Rodoviária permaneceu no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos relacionados ao acidente.
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