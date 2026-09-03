A nova diretoria da Associação Atlética Francana teve, nesta quinta-feira, 3, o primeiro encontro oficial com a FPF (Federação Paulista de Futebol) desde a eleição. O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, recebeu o presidente da Veterana, Fransérgio Garcia, o presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Silva, e o diretor financeiro, Pedro Leme, na sede da Federação, em São Paulo (SP). O vice-presidente da FPF, Mauro Silva, também participou da reunião.

Planejamento para 2027

O encontro marcou a apresentação oficial da nova gestão, eleita em 1º de junho e com mandato até 2030. A reunião também serviu para alinhar o planejamento da Francana para a temporada de 2027, quando o clube disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Paulista da Série A3 e, possivelmente, a Copa Paulista.

A aproximação com a FPF integra a estratégia da nova diretoria para a reestruturação do futebol francano a longo prazo, com foco em planejamento, parcerias e estabilidade competitiva.