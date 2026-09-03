A nova diretoria da Associação Atlética Francana teve, nesta quinta-feira, 3, o primeiro encontro oficial com a FPF (Federação Paulista de Futebol) desde a eleição. O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, recebeu o presidente da Veterana, Fransérgio Garcia, o presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Silva, e o diretor financeiro, Pedro Leme, na sede da Federação, em São Paulo (SP). O vice-presidente da FPF, Mauro Silva, também participou da reunião.
Planejamento para 2027
O encontro marcou a apresentação oficial da nova gestão, eleita em 1º de junho e com mandato até 2030. A reunião também serviu para alinhar o planejamento da Francana para a temporada de 2027, quando o clube disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Paulista da Série A3 e, possivelmente, a Copa Paulista.
A aproximação com a FPF integra a estratégia da nova diretoria para a reestruturação do futebol francano a longo prazo, com foco em planejamento, parcerias e estabilidade competitiva.
Segundo Fransérgio Garcia, a reunião partiu de uma iniciativa da própria Federação. O dirigente afirmou que Reinaldo Carneiro Bastos e Mauro Silva elogiaram o projeto apresentado pela Francana.
“O presidente elogiou nosso projeto, tanto ele quanto o Mauro Silva. Disse que ficou muito feliz, que era exatamente esse modelo de projeto que eles acreditam, de reestruturação, de envolver a cidade, criar um movimento na cidade, começar um planejamento com categorias de base e pensamento a médio e longo prazo. Gostaram também do projeto de marketing, do modelo de gestão que a gente pretende fazer”, disse.
FPF destaca força da torcida
Fransérgio afirmou ainda que a Federação se colocou à disposição para colaborar com a nova gestão. Segundo ele, os dirigentes da FPF também destacaram a presença da torcida da Francana entre os clubes do Estado.
“Falaram que a Francana, que Franca, é referência no Estado de São Paulo em relação à torcida, de público, uma das cidades que mais dão público. Eles não têm dúvida que se a gente fortalecer o time e voltar com força, com trabalho, com gestão, a própria torcida vai alavancar a Francana”, completou.
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