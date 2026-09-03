03 de setembro de 2026
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EM BATATAIS

Homem de 44 anos é baleado durante tentativa de roubo; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem sendo baleado por criminoso no bairro Simieli, em Batatais
Homem sendo baleado por criminoso no bairro Simieli, em Batatais

Um homem de 44 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro Simieli, em Batatais. Ele foi socorrido inicialmente para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, posteriormente, transferido para o HC-UE de Ribeirão Preto.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser atingida por um disparo de arma de fogo. No local, os policiais realizaram os primeiros levantamentos e analisaram imagens de câmeras de monitoramento da região.

Segundo a PM, as imagens apresentaram características compatíveis com uma tentativa de roubo.

Transferência

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na UPA de Batatais. Devido à necessidade de atendimento especializado, foi transferida para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. O estado de saúde não foi divulgado. 

A Polícia Militar continua realizando diligências para esclarecer o caso e tentar localizar os suspeitos.

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