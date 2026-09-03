Um homem de 44 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro Simieli, em Batatais. Ele foi socorrido inicialmente para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, posteriormente, transferido para o HC-UE de Ribeirão Preto.
A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser atingida por um disparo de arma de fogo. No local, os policiais realizaram os primeiros levantamentos e analisaram imagens de câmeras de monitoramento da região.
Segundo a PM, as imagens apresentaram características compatíveis com uma tentativa de roubo.
Transferência
A vítima recebeu os primeiros atendimentos na UPA de Batatais. Devido à necessidade de atendimento especializado, foi transferida para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar continua realizando diligências para esclarecer o caso e tentar localizar os suspeitos.
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