Um incêndio atingiu uma casa na noite desta quarta-feira, 2, na rua Jonas Rodrigues de Mourano, no Jardim Barão, em Franca. As chamas começaram em um dos quartos do imóvel e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, um adolescente estava na residência quando percebeu o fogo. Ele acionou o socorro e deixou o imóvel.

Equipes foram deslocadas até o endereço para combater as chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse outros cômodos da casa.