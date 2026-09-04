04 de setembro de 2026
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JARDIM BARÃO

Incêndio atinge quarto de casa e mobiliza bombeiros em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Caminhão do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência
Caminhão do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência

Um incêndio atingiu uma casa na noite desta quarta-feira, 2, na rua Jonas Rodrigues de Mourano, no Jardim Barão, em Franca. As chamas começaram em um dos quartos do imóvel e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, um adolescente estava na residência quando percebeu o fogo. Ele acionou o socorro e deixou o imóvel.

Equipes foram deslocadas até o endereço para combater as chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse outros cômodos da casa.

Após o combate, foi realizado o trabalho de rescaldo. O imóvel também passou por vistoria e foi deixado em condições de segurança.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

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