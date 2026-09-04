Um incêndio atingiu uma casa na noite desta quarta-feira, 2, na rua Jonas Rodrigues de Mourano, no Jardim Barão, em Franca. As chamas começaram em um dos quartos do imóvel e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, um adolescente estava na residência quando percebeu o fogo. Ele acionou o socorro e deixou o imóvel.
Equipes foram deslocadas até o endereço para combater as chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse outros cômodos da casa.
Após o combate, foi realizado o trabalho de rescaldo. O imóvel também passou por vistoria e foi deixado em condições de segurança.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas.
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