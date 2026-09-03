Uma motocicleta foi furtada enquanto o proprietário trabalhava na tarde da última terça-feira, 1º, na avenida Professor Nicolau Del Monte, no Jardim Integração, em Franca. Câmeras de segurança registraram a movimentação de dois homens antes do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário, de 30 anos, chegou ao trabalho por volta das 7h e estacionou a motocicleta no local. Em seguida, saiu para realizar entregas em Ribeirão Preto.

Ao retornar, por volta das 17h, percebeu que a moto não estava mais onde havia deixado.

Suspeitos foram registrados por câmeras