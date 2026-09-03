Uma motocicleta foi furtada enquanto o proprietário trabalhava na tarde da última terça-feira, 1º, na avenida Professor Nicolau Del Monte, no Jardim Integração, em Franca. Câmeras de segurança registraram a movimentação de dois homens antes do crime.
Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário, de 30 anos, chegou ao trabalho por volta das 7h e estacionou a motocicleta no local. Em seguida, saiu para realizar entregas em Ribeirão Preto.
Ao retornar, por volta das 17h, percebeu que a moto não estava mais onde havia deixado.
Suspeitos foram registrados por câmeras
O proprietário foi até um barracão vizinho para buscar informações. Com auxílio das imagens das câmeras de segurança, verificou a movimentação de dois homens em uma motocicleta preta.
As imagens mostram que a dupla passou pelo local pela primeira vez por volta das 14h26. Os suspeitos seguiram pelo quarteirão e retornaram cerca de dois minutos depois.
Por volta das 14h30, eles teriam voltado ao local e levado a motocicleta.
Moto ainda não foi recuperada
O veículo furtado é uma Honda CG 160 Titan EX, modelo 2025, de cor preta, com final da placa 5A06.
O caso foi registrado como furto de veículo. Até o fechamento desta reportagem, a motocicleta não havia sido recuperada e os suspeitos não haviam sido identificados.
Quem tiver informações pode acionar o 190 (Polícia Militar) ou o 181 (Disque-Denúncia).
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