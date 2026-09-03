03 de setembro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Motorista de carreta morre após sofrer mal súbito na Anhanguera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Carreta parada na rodovia Anhanguera durante atendimento da ocorrência pela Artesp
Carreta parada na rodovia Anhanguera durante atendimento da ocorrência pela Artesp

Um motorista de uma carreta morreu após sofrer um mal súbito e ter uma parada cardiorrespiratória enquanto trafegava pela rodovia Anhanguera, em Orlândia, na região de Franca, na manhã desta quinta-feira, 3. Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu.

Motorista foi encontrado dentro da cabine

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a carreta seguia pela faixa 2, no sentido Norte, quando o condutor passou mal. O veículo ficou parcialmente sobre a faixa de rolamento e o acostamento.

Equipes de atendimento foram acionadas após a concessionária receber informações sobre uma carreta parada na pista. Quando chegaram ao local, encontraram o motorista caído dentro da cabine.

Ainda segundo a Artesp, foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar. O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital de Orlândia, mas morreu posteriormente.

Carreta foi retirada da pista

A carreta foi retirada da faixa de rolamento e levada para a área de recuo da base da Polícia Militar Rodoviária de Orlândia.

Não foi necessária a interdição da pista e não houve registro de congestionamento.

A ocorrência foi registrada no km 372 da rodovia Anhanguera. No momento do atendimento, havia vento forte, segundo a Artesp.

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