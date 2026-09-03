Um motorista de uma carreta morreu após sofrer um mal súbito e ter uma parada cardiorrespiratória enquanto trafegava pela rodovia Anhanguera, em Orlândia, na região de Franca, na manhã desta quinta-feira, 3. Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu.

Motorista foi encontrado dentro da cabine

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a carreta seguia pela faixa 2, no sentido Norte, quando o condutor passou mal. O veículo ficou parcialmente sobre a faixa de rolamento e o acostamento.

Equipes de atendimento foram acionadas após a concessionária receber informações sobre uma carreta parada na pista. Quando chegaram ao local, encontraram o motorista caído dentro da cabine.