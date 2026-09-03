Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na rua José Pedro, no Jardim Piratininga, na zona Sul de Franca, no início da tarde desta quinta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.
Segundo a moradora, ela colocou uma panela com carne para fritar e foi para outro cômodo alimentar o bebê. Nesse intervalo, o óleo teria superaquecido e as chamas se espalharam pela cozinha.
O fogo atingiu a coifa, o fogão, o micro-ondas e outros equipamentos. A moradora conseguiu conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. “Eu coloquei a panela pra fritar a carne e acabei esquecendo, fui dar comida pro meu bebê e começou a pegar fogo na panela, na coifa. A gente chamou os bombeiros, eles vieram e acabaram apagando o incêndio”, relatou.
Rescaldo
A moradora acredita que o incêndio tenha começado após o superaquecimento do óleo. “Eu imagino que o óleo esquentou muito e aí foi onde começou o fogo. Foi só um susto, graças a Deus, ninguém se machucou”.
Segundo ela, a coifa ficou totalmente danificada.
O sargento Alexandre, do Corpo de Bombeiros, afirmou que, quando a equipe chegou, o fogo já havia sido praticamente controlado pelos moradores. “Quando chegamos, praticamente, já não tinha fogo, os moradores já haviam apagado. Existia um resquício, nós acabamos de extinguir e tiramos a coifa. A moradora já havia contido o incêndio”, disse.
A equipe realizou o rescaldo no imóvel.
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