03 de setembro de 2026
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JARDIM PIRATININGA

Mãe vai alimentar bebê, óleo aquece e cozinha pega fogo: 'susto'

Por N. Fradique e Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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N. Fradique/GCN
Bombeiros após apagar resquício de incêndio em cozinha de casa no Jardim Piratininga, em Franca
Bombeiros após apagar resquício de incêndio em cozinha de casa no Jardim Piratininga, em Franca

Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na rua José Pedro, no Jardim Piratininga, na zona Sul de Franca, no início da tarde desta quinta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.

Segundo a moradora, ela colocou uma panela com carne para fritar e foi para outro cômodo alimentar o bebê. Nesse intervalo, o óleo teria superaquecido e as chamas se espalharam pela cozinha.

O fogo atingiu a coifa, o fogão, o micro-ondas e outros equipamentos. A moradora conseguiu conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. “Eu coloquei a panela pra fritar a carne e acabei esquecendo, fui dar comida pro meu bebê e começou a pegar fogo na panela, na coifa. A gente chamou os bombeiros, eles vieram e acabaram apagando o incêndio”, relatou.

Rescaldo

A moradora acredita que o incêndio tenha começado após o superaquecimento do óleo. “Eu imagino que o óleo esquentou muito e aí foi onde começou o fogo. Foi só um susto, graças a Deus, ninguém se machucou”.

Segundo ela, a coifa ficou totalmente danificada.

O sargento Alexandre, do Corpo de Bombeiros, afirmou que, quando a equipe chegou, o fogo já havia sido praticamente controlado pelos moradores. “Quando chegamos, praticamente, já não tinha fogo, os moradores já haviam apagado. Existia um resquício, nós acabamos de extinguir e tiramos a coifa. A moradora já havia contido o incêndio”, disse.

A equipe realizou o rescaldo no imóvel.

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