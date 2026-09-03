O Passeio Ciclístico Noturno será realizado nesta quinta-feira, 3, com saída de Franca e destino a Cristais Paulista. A concentração será às 19h15, na entrada do Parque de Exposições “Fernando Costa”, com saída prevista para 19h30.
Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, o passeio é aberto ao público. Os participantes, porém, devem ter prática em andar de bicicleta.
O uso de equipamentos de segurança, como capacete e lanterna traseira, é obrigatório durante todo o percurso.
Percurso
A saída será pela avenida Chico Júlio. Na sequência, os ciclistas seguirão pelas avenidas Dr. William Azzuz e Ricarte Soares da Silva.
Depois, o grupo passará pela estrada de acesso ao Bagres III, que margeia a rodovia Cândido Portinari, em direção a Cristais Paulista.
Na volta, o percurso será o mesmo. A única alteração ocorrerá a partir de Miramontes, no trecho da avenida Dr. Flávio Rocha até o ponto de saída.
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