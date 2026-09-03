03 de setembro de 2026
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Passeio Ciclístico Noturno Franca-Cristais acontece nesta quinta

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Ciclistas durante edição passada do Passeio Ciclístico Noturno
Ciclistas durante edição passada do Passeio Ciclístico Noturno

O Passeio Ciclístico Noturno será realizado nesta quinta-feira, 3, com saída de Franca e destino a Cristais Paulista. A concentração será às 19h15, na entrada do Parque de Exposições “Fernando Costa”, com saída prevista para 19h30.

Promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, o passeio é aberto ao público. Os participantes, porém, devem ter prática em andar de bicicleta.

O uso de equipamentos de segurança, como capacete e lanterna traseira, é obrigatório durante todo o percurso.

Percurso

A saída será pela avenida Chico Júlio. Na sequência, os ciclistas seguirão pelas avenidas Dr. William Azzuz e Ricarte Soares da Silva.

Depois, o grupo passará pela estrada de acesso ao Bagres III, que margeia a rodovia Cândido Portinari, em direção a Cristais Paulista.

Na volta, o percurso será o mesmo. A única alteração ocorrerá a partir de Miramontes, no trecho da avenida Dr. Flávio Rocha até o ponto de saída.

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