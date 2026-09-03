A tradicional Festa Di San Gennaro, promovida pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, terá novo endereço em 2026. A 39ª edição será realizada de 10 a 13 e de 17 a 20 de setembro, em um espaço ao lado do shopping de Franca.

A programação começa diariamente às 19h. Aos domingos, o evento também terá almoço, a partir do meio-dia. A mudança de local busca oferecer ao público mais segurança, comodidade e estacionamento próprio.

Entre as opções gastronômicas estão fogazza, nhoque, pizza e espetinhos, além de outros pratos da culinária italiana e brasileira. A preparação e o funcionamento da festa contam com a participação de voluntários e colaboradores da Apae.

Renda é destinada à instituição