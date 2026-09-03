03 de setembro de 2026
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TRADIÇÃO

San Gennaro da Apae de Franca muda de local; veja quando e onde

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Festa Di San Gennaro
Colaboradores fritam as tradicionais fogazzas durante a Festa Di San Gennaro
Colaboradores fritam as tradicionais fogazzas durante a Festa Di San Gennaro

A tradicional Festa Di San Gennaro, promovida pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, terá novo endereço em 2026. A 39ª edição será realizada de 10 a 13 e de 17 a 20 de setembro, em um espaço ao lado do shopping de Franca.

A programação começa diariamente às 19h. Aos domingos, o evento também terá almoço, a partir do meio-dia. A mudança de local busca oferecer ao público mais segurança, comodidade e estacionamento próprio.

Entre as opções gastronômicas estão fogazza, nhoque, pizza e espetinhos, além de outros pratos da culinária italiana e brasileira. A preparação e o funcionamento da festa contam com a participação de voluntários e colaboradores da Apae.

Renda é destinada à instituição

A renda arrecadada com a festa será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela Apae. Com 56 anos de atuação, a instituição atende atualmente mais de 1,4 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla de Franca e região.

Os atendimentos são gratuitos e abrangem as áreas de assistência social, saúde e educação.

Para o presidente da Apae de Franca, Agenor Gado, a festa representa uma importante fonte de recursos para a continuidade dos atendimentos. “A Festa Di San Gennaro já faz parte da história de Franca. Estamos chegando à 39ª edição de um evento que une tradição, cultura, gastronomia e solidariedade”, afirma.

Segundo Gado, a realização do evento conta com a participação de voluntários, parceiros e da comunidade ao longo das últimas décadas. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da festa durante os dois finais de semana.

Serviço

39ª Festa Di San Gennaro – Apae de Franca

  • Data: 10 a 13 e 17 a 20 de setembro de 2026
  • Horário: todos os dias, a partir das 19h
  • Almoço: aos domingos, a partir do meio-dia
  • Local: espaço ao lado do Franca Shopping
  • Gastronomia: fogazza, nhoque, pizza, espetinhos e outras opções italianas e brasileiras.

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