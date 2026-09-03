A tradicional Festa Di San Gennaro, promovida pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, terá novo endereço em 2026. A 39ª edição será realizada de 10 a 13 e de 17 a 20 de setembro, em um espaço ao lado do shopping de Franca.
A programação começa diariamente às 19h. Aos domingos, o evento também terá almoço, a partir do meio-dia. A mudança de local busca oferecer ao público mais segurança, comodidade e estacionamento próprio.
Entre as opções gastronômicas estão fogazza, nhoque, pizza e espetinhos, além de outros pratos da culinária italiana e brasileira. A preparação e o funcionamento da festa contam com a participação de voluntários e colaboradores da Apae.
Renda é destinada à instituição
A renda arrecadada com a festa será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela Apae. Com 56 anos de atuação, a instituição atende atualmente mais de 1,4 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla de Franca e região.
Os atendimentos são gratuitos e abrangem as áreas de assistência social, saúde e educação.
Para o presidente da Apae de Franca, Agenor Gado, a festa representa uma importante fonte de recursos para a continuidade dos atendimentos. “A Festa Di San Gennaro já faz parte da história de Franca. Estamos chegando à 39ª edição de um evento que une tradição, cultura, gastronomia e solidariedade”, afirma.
Segundo Gado, a realização do evento conta com a participação de voluntários, parceiros e da comunidade ao longo das últimas décadas. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da festa durante os dois finais de semana.
Serviço
39ª Festa Di San Gennaro – Apae de Franca
- Data: 10 a 13 e 17 a 20 de setembro de 2026
- Horário: todos os dias, a partir das 19h
- Almoço: aos domingos, a partir do meio-dia
- Local: espaço ao lado do Franca Shopping
- Gastronomia: fogazza, nhoque, pizza, espetinhos e outras opções italianas e brasileiras.
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