Um motorista de 44 anos ficou ferido após uma Fiat Strada bater contra um caminhão Ford F-4000 na tarde desta quinta-feira, 3, no cruzamento das avenidas Dom Pedro I e João Paulo II, no bairro Nova Franca, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a Strada prata teria cortado a frente do caminhão-baú, que seguia pela avenida Dom Pedro I. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas.

Com a força da colisão, a frente da picape ficou destruída e o veículo parou atravessado no meio da pista. O caminhão conseguiu parar pouco à frente e sofreu poucos danos materiais.