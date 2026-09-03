Um motorista de 44 anos ficou ferido após uma Fiat Strada bater contra um caminhão Ford F-4000 na tarde desta quinta-feira, 3, no cruzamento das avenidas Dom Pedro I e João Paulo II, no bairro Nova Franca, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a Strada prata teria cortado a frente do caminhão-baú, que seguia pela avenida Dom Pedro I. As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas.
Com a força da colisão, a frente da picape ficou destruída e o veículo parou atravessado no meio da pista. O caminhão conseguiu parar pouco à frente e sofreu poucos danos materiais.
O motorista da Strada sofreu ferimentos na cabeça. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado ao Hospital São Joaquim/Unimed.
O Corpo de Bombeiros também atendeu à ocorrência e retirou a picape do meio da via, levando o veículo para um local seguro.
No F-4000 estavam quatro funcionários de uma empresa que trabalha com estruturas metálicas para eventos. Nenhum deles ficou ferido.
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