A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) abriu inscrições para uma nova turma do programa de formação de adolescentes, com início previsto para setembro. As vagas são limitadas e o curso é gratuito.
A abertura da nova turma ocorre diante da alta demanda registrada nos últimos chamamentos e da procura por oportunidades no mercado de trabalho. Segundo a instituição, quase 50 jovens foram encaminhados somente no mês de agosto, o que levou à necessidade de um novo grupo para ingresso imediato.
Podem participar adolescentes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou na EJA (Educação de Jovens e Adultos), desde que sejam alunos da rede pública de ensino.
Formação gratuita
O curso não tem qualquer custo para os participantes. As aulas serão realizadas três vezes por semana, no período da tarde.
A formação inclui disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Psicologia e Administração. A proposta é preparar os adolescentes para atuarem nos setores administrativos de empresas parceiras da Esac em Franca.
As inscrições estão abertas até 11 de setembro e podem ser feitas de duas formas: pela internet, clicando aqui, ou presencialmente na sede da instituição.
O atendimento presencial ocorre das 8h às 17h, na avenida Champagnat, 1.808, no Centro de Franca.
Nova turma
De acordo com a Esac, a necessidade de ampliar o número de vagas está relacionada ao volume de encaminhamentos realizados recentemente.
“Com o fechamento de muitas escolas, nossa demanda reduziu um pouco e encaminhamos quase 50 jovens somente no mês de agosto, fazendo-se necessário a abertura de mais uma turma para ingresso imediato”, informou a instituição.
A nova turma terá início ainda em setembro, com aulas no período da tarde.
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