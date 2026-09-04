A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) abriu inscrições para uma nova turma do programa de formação de adolescentes, com início previsto para setembro. As vagas são limitadas e o curso é gratuito.

A abertura da nova turma ocorre diante da alta demanda registrada nos últimos chamamentos e da procura por oportunidades no mercado de trabalho. Segundo a instituição, quase 50 jovens foram encaminhados somente no mês de agosto, o que levou à necessidade de um novo grupo para ingresso imediato.

Podem participar adolescentes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou na EJA (Educação de Jovens e Adultos), desde que sejam alunos da rede pública de ensino.

Formação gratuita