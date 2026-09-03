No entanto, Giovani apareceu em imagens com a nova namorada, Flávia Correia, durante a comemoração de seu aniversário de 56 anos.

Veja na íntegra a postagem de Marcelo Morais:

"Meu pai é uma figura pública e, por isso, decisões da vida pessoal acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas. Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil. Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram não só meu pai, mas também nós, filhos, neta e pessoas próximas que amam ele de verdade. Agora, diante de uma nova fase da vida dele, estamos novamente sendo atacados com inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos. É fácil julgar de fora. Difícil é carregar, em silêncio, tudo o que nós carregamos durante todos esses anos e ainda estamos carregando. Não estou aqui para atacar, difamar ou expor ninguém. E por orientação da nossa assessoria, também não vamos entrar em detalhes sobre a vida pessoal. O que peço, de coração, é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos. Que cessem os ataques e deixem meu pai viver essa nova fase em paz, rodeado de quem o ama e conhece o seu coração”.