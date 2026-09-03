O filho do cantor francano Giovani, da dupla com Gian, Marcelo Morais, 33 anos, se manifestou publicamente na noite de terça-feira, 1º, para defender o pai após o anúncio da separação de Anna Carolina Morais, com quem o sertanejo foi casado por 26 anos.
Em texto publicado nos stories do Instagram, Marcelo afirmou que, por o pai ser uma figura pública, decisões da vida pessoal “acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas”. Segundo ele, a família enfrentou um longo período de dificuldades.
“Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil. Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram não só meu pai, mas também nós, filhos, neta e pessoas próximas”, escreveu.
Filho critica julgamentos
Marcelo afirmou que, justamente quando o cantor inicia uma nova fase, a família voltou a ser alvo de críticas. Segundo ele, são “inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos”.
Em um dos trechos mais contundentes da publicação, o filho do cantor desabafou: “É fácil julgar de fora. Difícil é carregar, em silêncio, tudo o que nós carregamos durante todos esses anos e ainda estamos carregando”.
Marcelo ressaltou que não pretende atacar ou expor ninguém. Segundo ele, por orientação da assessoria, a família não vai entrar em detalhes sobre a vida pessoal.
Apelo por respeito
No fim da publicação, Marcelo pediu respeito e empatia diante da situação. “Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos”, afirmou.
O filho do cantor também pediu que “cessem os ataques e deixem meu pai viver essa nova fase em paz, rodeado de quem o ama e conhece o seu coração”.
A separação foi anunciada em meio a acusações de traição e, segundo relatos, o término foi comunicado de forma inesperada. O cantor teria pedido um tempo no relacionamento, afirmando que precisava ficar sozinho na casa de campo do casal.
No entanto, Giovani apareceu em imagens com a nova namorada, Flávia Correia, durante a comemoração de seu aniversário de 56 anos.
Veja na íntegra a postagem de Marcelo Morais:
"Meu pai é uma figura pública e, por isso, decisões da vida pessoal acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas. Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil. Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram não só meu pai, mas também nós, filhos, neta e pessoas próximas que amam ele de verdade. Agora, diante de uma nova fase da vida dele, estamos novamente sendo atacados com inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos. É fácil julgar de fora. Difícil é carregar, em silêncio, tudo o que nós carregamos durante todos esses anos e ainda estamos carregando. Não estou aqui para atacar, difamar ou expor ninguém. E por orientação da nossa assessoria, também não vamos entrar em detalhes sobre a vida pessoal. O que peço, de coração, é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos. Que cessem os ataques e deixem meu pai viver essa nova fase em paz, rodeado de quem o ama e conhece o seu coração”.
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