Imagens registradas por pessoas que estavam nas proximidades da rua Ouvidor Freire, perto do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, mostram o momento em que um eletricista de 25 anos cai de uma altura de aproximadamente três metros após sofrer um choque elétrico. A escada foi derrubada pelo próprio colega de trabalho, que afirmou ter tomado a decisão para interromper o contato da vítima com a rede energizada.
O vídeo mostra o trabalhador imóvel no alto da escada enquanto pessoas acompanham a situação. Na sequência, o colega desfere chutes contra a estrutura até derrubá-la.
Com a queda, o eletricista chega a perder o capacete de proteção. Logo depois, o colega tenta amortecer a queda e se aproxima para ampará-lo.
O trabalhador é funcionário de uma empresa de telefonia e internet. As circunstâncias do contato com a rede elétrica ainda deverão ser esclarecidas.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital São Joaquim.
‘Se eu subisse, nós dois íamos tomar choque’
O eletricista Alefy Rodrigues, de 30 anos, que aparece nas imagens derrubando a escada, explicou em entrevista por que tomou a decisão.
Segundo ele, os dois são de São José do Rio Preto e chegaram a Franca na segunda-feira, 31, para trabalhar na implantação de uma nova rede de telefonia e internet. Alefy afirmou que normalmente o serviço seria realizado por apenas um profissional, mas, desta vez, os dois estavam trabalhando juntos.
“O problema aqui é que a rede primária de energia é muito baixa, então ela já pega na cordoalha da telecomunicação, que foi o que aconteceu. Parece uma cordoalha, só que não é uma cordoalha, ela é energizada. O problema dele foi que ele segurou e não percebeu que era energizada, então tomou um choque”, disse o eletricista.
Alefy contou que percebeu que precisava interromper o contato do colega com a eletricidade, mas não poderia subir na escada para ajudá-lo.
“Tinha que fazer ele soltar de qualquer jeito. Se eu subisse na escada, nós dois íamos tomar choque. Então, o único jeito que tinha era chutar a escada e amortecer o máximo para evitar a queda dele. É um amigo, né? A gente, na hora, quando é amigo, alguém que a gente gosta, é diferente, é diferente.”
‘Ele saiu bem’
Segundo Alefy, apesar do choque e da queda, o colega permaneceu consciente e foi encaminhado ao hospital sem risco de morte.
“Ele saiu bem. Assusta, né? Porque é descarga, dá uma queda, dá uma esfoliação, mas ele está bem. Ele levantou andando, ele só sentou porque a moça falou: ‘Senta, senta, senta’. Ele até queria continuar.”
O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.
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