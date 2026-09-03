03 de setembro de 2026
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IMAGENS FORTES

Vídeo mostra colega chutando escada para salvar eletricista; VEJA

Por Giovanna Attili e Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Instagram/GCN
Momento da queda do eletricista de 25 anos
Momento da queda do eletricista de 25 anos

Imagens registradas por pessoas que estavam nas proximidades da rua Ouvidor Freire, perto do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, mostram o momento em que um eletricista de 25 anos cai de uma altura de aproximadamente três metros após sofrer um choque elétrico. A escada foi derrubada pelo próprio colega de trabalho, que afirmou ter tomado a decisão para interromper o contato da vítima com a rede energizada.

O vídeo mostra o trabalhador imóvel no alto da escada enquanto pessoas acompanham a situação. Na sequência, o colega desfere chutes contra a estrutura até derrubá-la.

Com a queda, o eletricista chega a perder o capacete de proteção. Logo depois, o colega tenta amortecer a queda e se aproxima para ampará-lo.

O trabalhador é funcionário de uma empresa de telefonia e internet. As circunstâncias do contato com a rede elétrica ainda deverão ser esclarecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital São Joaquim.

‘Se eu subisse, nós dois íamos tomar choque’

O eletricista Alefy Rodrigues, de 30 anos, que aparece nas imagens derrubando a escada, explicou em entrevista por que tomou a decisão.

Segundo ele, os dois são de São José do Rio Preto e chegaram a Franca na segunda-feira, 31, para trabalhar na implantação de uma nova rede de telefonia e internet. Alefy afirmou que normalmente o serviço seria realizado por apenas um profissional, mas, desta vez, os dois estavam trabalhando juntos.

“O problema aqui é que a rede primária de energia é muito baixa, então ela já pega na cordoalha da telecomunicação, que foi o que aconteceu. Parece uma cordoalha, só que não é uma cordoalha, ela é energizada. O problema dele foi que ele segurou e não percebeu que era energizada, então tomou um choque”, disse o eletricista.

Alefy contou que percebeu que precisava interromper o contato do colega com a eletricidade, mas não poderia subir na escada para ajudá-lo.

“Tinha que fazer ele soltar de qualquer jeito. Se eu subisse na escada, nós dois íamos tomar choque. Então, o único jeito que tinha era chutar a escada e amortecer o máximo para evitar a queda dele. É um amigo, né? A gente, na hora, quando é amigo, alguém que a gente gosta, é diferente, é diferente.”

‘Ele saiu bem’

Segundo Alefy, apesar do choque e da queda, o colega permaneceu consciente e foi encaminhado ao hospital sem risco de morte.

“Ele saiu bem. Assusta, né? Porque é descarga, dá uma queda, dá uma esfoliação, mas ele está bem. Ele levantou andando, ele só sentou porque a moça falou: ‘Senta, senta, senta’. Ele até queria continuar.”

O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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