Imagens registradas por pessoas que estavam nas proximidades da rua Ouvidor Freire, perto do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, mostram o momento em que um eletricista de 25 anos cai de uma altura de aproximadamente três metros após sofrer um choque elétrico. A escada foi derrubada pelo próprio colega de trabalho, que afirmou ter tomado a decisão para interromper o contato da vítima com a rede energizada.

O vídeo mostra o trabalhador imóvel no alto da escada enquanto pessoas acompanham a situação. Na sequência, o colega desfere chutes contra a estrutura até derrubá-la.

Com a queda, o eletricista chega a perder o capacete de proteção. Logo depois, o colega tenta amortecer a queda e se aproxima para ampará-lo.