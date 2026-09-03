Um eletricista de 25 anos ficou ferido após sofrer um choque e ficar preso à fiação elétrica enquanto trabalhava ao lado do terminal de ônibus, no Centro de Franca. Para interromper o contato da rede elétrica com o solo, um colega que estava no solo chutou a escada, provocando a queda do trabalhador de uma altura de aproximadamente três metros.
O acidente aconteceu enquanto o eletricista, funcionário de uma empresa de telefonia e internet, realizava um reparo. Por circunstâncias ainda não esclarecidas, ele teve contato com a rede elétrica e começou a gritar.
João Victor, que presenciou o acidente, contou que inicialmente chegou a imaginar que os gritos fossem uma brincadeira. Logo depois, percebeu a gravidade da situação.
“Ele ficou grudado nos fios, ele ficou grudado ali”, relatou.
Segundo a testemunha, o eletricista gritava enquanto permanecia em contato com a rede. O colega que trabalhava no solo tentou orientá-lo até que o próprio trabalhador pediu que a escada fosse derrubada.
“Ele gritou: ‘tô sem cinto, pode chutar a escada’”, contou João Victor.
Colega chutou escada
Diante da situação, o segundo eletricista chutou a escada. A queda interrompeu o contato do trabalhador com a rede elétrica.
“Ele pegou e chutou a escada, aí ele caiu. Deu o curto na rede”, relatou a testemunha.
O eletricista despencou de aproximadamente três metros. Apesar da queda, João Victor contou que, naquele momento, não percebeu sinais aparentes de fratura.
“No momento não, porque ele até levantou, agradeceu, ficou ali, conversou com o amigo dele, o amigo dele acolheu ele ali”, afirmou.
Para a testemunha, a atitude do colega foi decisiva diante da situação.
“Se não fosse o amigo dele, só Deus sabe o que aconteceria”, disse.
Após o acidente, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. O eletricista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital São Joaquim.
Não há informações sobre o estado de saúde dele.
As circunstâncias que levaram o trabalhador a entrar em contato com a rede elétrica deverão ser apuradas.
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