Um eletricista de 25 anos ficou ferido após sofrer um choque e ficar preso à fiação elétrica enquanto trabalhava ao lado do terminal de ônibus, no Centro de Franca. Para interromper o contato da rede elétrica com o solo, um colega que estava no solo chutou a escada, provocando a queda do trabalhador de uma altura de aproximadamente três metros.

O acidente aconteceu enquanto o eletricista, funcionário de uma empresa de telefonia e internet, realizava um reparo. Por circunstâncias ainda não esclarecidas, ele teve contato com a rede elétrica e começou a gritar.

João Victor, que presenciou o acidente, contou que inicialmente chegou a imaginar que os gritos fossem uma brincadeira. Logo depois, percebeu a gravidade da situação.