Giovana Moreira, francana de 10 anos, está na final do Canta Comigo Teen, programa de canto promovido pela TV Record. A classificação aconteceu nesta terça-feira, 1°, na exibição do programa ao vivo na TV aberta.
A música apresentada pela criança, que conseguiu o total de 100 pessoas de pé cantando junto com ela, foi Inhambu Xintã e o Xororó, de Tonico e Tinoco. Giovana se classificou em primeiro lugar e sequer precisou duelar para estar entre os finalistas.
“É uma das que ela mais gosta de cantar no repertório dela. E também é um clássico, é uma música muito bonita. Ela interpretou também muito bem, porque é uma música que ela já canta há muito tempo. Então, deu certo“, disse Júnior Moreira, pai de Giovana.
Restrospecto
Antes de chegar à final, Giovana havia apresentado mais uma música que também a rendeu todos os jurados cantando junto com ela: Abra a Porta, Mariquinha, de Sandy & Junior. O pai da menina contou que a escolha das músicas faz parte de uma seleção mais ampla de pelo menos 20 músicas e que não contavam tanto com o sucesso dessa em especial.
“E a gente não pensava (que faria tanto sucesso). Depois que fez o sucesso que a gente viu que, realmente, para a idade dela e para o sucesso que foi o clássico na época de Sandy e Junior, então isso trouxe uma alegria lá para os jurados e fez com que eles levantassem os 100 jurados. Claro que a interpretação dela também foi perfeita“, contou.
Em nenhuma das duas fases em que Giovana participou, ela precisou duelar, tendo atingido os 100 jurados nas duas apresentações.
Quando acontece a final?
São dois episódios que definirão quem vence o Canta Comigo Teen 2026, que irão ao ar na próxima terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, a partir das 23h. Na quarta, uma votação popular on-line acontece entre os três mais bem avaliados pelos jurados e essa votação definirá o premiado da noite.
O vencedor ganhará R$ 300 mil, um troféu e a oportunidade de gravar um single profissional com lançamento nas plataformas digitais.
“Para a final tem muita emoção. Tem muita gente boa e muita criançada. Vão ser, acho que oito ou nove participantes. Pode preparar o coração, que vai ser só alegria“, disse Júnior.
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