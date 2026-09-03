Giovana Moreira, francana de 10 anos, está na final do Canta Comigo Teen, programa de canto promovido pela TV Record. A classificação aconteceu nesta terça-feira, 1°, na exibição do programa ao vivo na TV aberta.

A música apresentada pela criança, que conseguiu o total de 100 pessoas de pé cantando junto com ela, foi Inhambu Xintã e o Xororó, de Tonico e Tinoco. Giovana se classificou em primeiro lugar e sequer precisou duelar para estar entre os finalistas.

“É uma das que ela mais gosta de cantar no repertório dela. E também é um clássico, é uma música muito bonita. Ela interpretou também muito bem, porque é uma música que ela já canta há muito tempo. Então, deu certo“, disse Júnior Moreira, pai de Giovana.

Restrospecto