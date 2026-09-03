03 de setembro de 2026
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MÚSICA

Francana de 10 anos chega à final do Canta Comigo Teen

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Record
Giovana Moreira, de 10 anos, participante do Canta Comigo Teen, de Franca
Giovana Moreira, de 10 anos, participante do Canta Comigo Teen, de Franca

Giovana Moreira, francana de 10 anos, está na final do Canta Comigo Teen, programa de canto promovido pela TV Record. A classificação aconteceu nesta terça-feira, 1°, na exibição do programa ao vivo na TV aberta.

A música apresentada pela criança, que conseguiu o total de 100 pessoas de pé cantando junto com ela, foi Inhambu Xintã e o Xororó, de Tonico e Tinoco. Giovana se classificou em primeiro lugar e sequer precisou duelar para estar entre os finalistas.

“É uma das que ela mais gosta de cantar no repertório dela. E também é um clássico, é uma música muito bonita. Ela interpretou também muito bem, porque é uma música que ela já canta há muito tempo. Então, deu certo“, disse Júnior Moreira, pai de Giovana.

Restrospecto

Antes de chegar à final, Giovana havia apresentado mais uma música que também a rendeu todos os jurados cantando junto com ela: Abra a Porta, Mariquinha, de Sandy & Junior. O pai da menina contou que a escolha das músicas faz parte de uma seleção mais ampla de pelo menos 20 músicas e que não contavam tanto com o sucesso dessa em especial.

“E a gente não pensava (que faria tanto sucesso). Depois que fez o sucesso que a gente viu que, realmente, para a idade dela e para o sucesso que foi o clássico na época de Sandy e Junior, então isso trouxe uma alegria lá para os jurados e fez com que eles levantassem os 100 jurados. Claro que a interpretação dela também foi perfeita“, contou.

Em nenhuma das duas fases em que Giovana participou, ela precisou duelar, tendo atingido os 100 jurados nas duas apresentações.

Quando acontece a final?

São dois episódios que definirão quem vence o Canta Comigo Teen 2026, que irão ao ar na próxima terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, a partir das 23h. Na quarta, uma votação popular on-line acontece entre os três mais bem avaliados pelos jurados e essa votação definirá o premiado da noite.

O vencedor ganhará R$ 300 mil, um troféu e a oportunidade de gravar um single profissional com lançamento nas plataformas digitais.

“Para a final tem muita emoção. Tem muita gente boa e muita criançada. Vão ser, acho que oito ou nove participantes. Pode preparar o coração, que vai ser só alegria“, disse Júnior.

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