Quem costuma fazer compras pela internet terá uma nova opção para encontrar produtos do Magazine Luiza. O grupo fechou uma parceria comercial com o Mercado Livre para disponibilizar cerca de 27 mil itens de seu estoque próprio na plataforma.

A novidade envolve produtos das marcas Magazine Luiza, KaBuM! e Época Cosméticos, ampliando o catálogo disponível aos consumidores. Entre as categorias, estão eletroeletrônicos, móveis, games, produtos de informática, cosméticos e perfumaria.

Na prática, o consumidor poderá encontrar dentro do Mercado Livre produtos que antes estavam concentrados nos canais próprios do grupo Magalu. A venda será feita pelo marketplace, enquanto a operação logística ficará sob responsabilidade da Magalog, empresa de logística do grupo.