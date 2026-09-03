Um Hyundai Creta branco, que havia sido furtado em Franca, foi localizado na noite dessa quarta-feira, 2, em meio a uma plantação de café, na zona rural de Cristais Paulista.

O veículo estava próximo à rodovia Manoel Carrijo, na região conhecida como Serra das Goiabas. Um funcionário da propriedade rural percebeu o carro no local e acionou a Polícia Militar.

Equipes da Polícia Militar e da Atividade Delegada foram até a propriedade e fizeram a averiguação. Durante a consulta da placa e dos dados do automóvel, os policiais confirmaram que o Creta tinha registro de furto.