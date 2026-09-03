Um Hyundai Creta branco, que havia sido furtado em Franca, foi localizado na noite dessa quarta-feira, 2, em meio a uma plantação de café, na zona rural de Cristais Paulista.
O veículo estava próximo à rodovia Manoel Carrijo, na região conhecida como Serra das Goiabas. Um funcionário da propriedade rural percebeu o carro no local e acionou a Polícia Militar.
Equipes da Polícia Militar e da Atividade Delegada foram até a propriedade e fizeram a averiguação. Durante a consulta da placa e dos dados do automóvel, os policiais confirmaram que o Creta tinha registro de furto.
O proprietário foi localizado e compareceu ao local. Ele reconheceu o veículo, que, após os procedimentos policiais, foi recuperado e devolvido.
A ocorrência contou com a participação do 1º sargento Donzele e dos cabos Adoriran, Welber e Isvane.
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