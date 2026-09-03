03 de setembro de 2026
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Carro furtado em Franca é achado em cafezal de Cristais Paulista

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Conseg de Cristais Paulista
Carro foi encontrado em cafezal pela PM
Carro foi encontrado em cafezal pela PM

Um Hyundai Creta branco, que havia sido furtado em Franca, foi localizado na noite dessa quarta-feira, 2, em meio a uma plantação de café, na zona rural de Cristais Paulista.

O veículo estava próximo à rodovia Manoel Carrijo, na região conhecida como Serra das Goiabas. Um funcionário da propriedade rural percebeu o carro no local e acionou a Polícia Militar.

Equipes da Polícia Militar e da Atividade Delegada foram até a propriedade e fizeram a averiguação. Durante a consulta da placa e dos dados do automóvel, os policiais confirmaram que o Creta tinha registro de furto.

O proprietário foi localizado e compareceu ao local. Ele reconheceu o veículo, que, após os procedimentos policiais, foi recuperado e devolvido.

A ocorrência contou com a participação do 1º sargento Donzele e dos cabos Adoriran, Welber e Isvane.

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