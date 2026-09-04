04 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATAQUE NA CALÇADA

Mulher é rendida com 'mata-leão' e tem corrente de ouro roubada

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mulher sendo rendida enquanto varria a calçada de casa em Ribeirão Preto
Mulher sendo rendida enquanto varria a calçada de casa em Ribeirão Preto

Uma mulher foi rendida por um assaltante enquanto limpava a calçada de sua casa nessa quarta-feira, 2, no Jardim Paulistano, em Ribeirão Preto. O criminoso aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e arrancou uma corrente de ouro do pescoço da vítima.

O crime aconteceu por volta das 8h, na esquina das ruas João Nutti e Osório Ferreira. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo as imagens, o homem passou inicialmente pelo endereço em uma motocicleta. Depois de seguir pela via, retornou e se aproximou da mulher. A vítima chegou a pensar que o motociclista pretendia fazer uma pergunta.

O suspeito, porém, ordenou que ela permanecesse em silêncio e, na sequência, segurou a mulher pelo pescoço. Durante a agressão, ele arrancou a corrente que ela usava.

A vítima ainda pediu para que o homem tivesse calma enquanto era rendida.

Suspeito foi preso

A joia levada pelo criminoso era de ouro 18 quilates e tinha uma medalha. Segundo a vítima, o conjunto está avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.

Após o crime, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram o suspeito no início da noite. Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que permanece responsável pela investigação do caso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários