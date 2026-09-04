Uma mulher foi rendida por um assaltante enquanto limpava a calçada de sua casa nessa quarta-feira, 2, no Jardim Paulistano, em Ribeirão Preto. O criminoso aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e arrancou uma corrente de ouro do pescoço da vítima.
O crime aconteceu por volta das 8h, na esquina das ruas João Nutti e Osório Ferreira. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança.
Segundo as imagens, o homem passou inicialmente pelo endereço em uma motocicleta. Depois de seguir pela via, retornou e se aproximou da mulher. A vítima chegou a pensar que o motociclista pretendia fazer uma pergunta.
O suspeito, porém, ordenou que ela permanecesse em silêncio e, na sequência, segurou a mulher pelo pescoço. Durante a agressão, ele arrancou a corrente que ela usava.
A vítima ainda pediu para que o homem tivesse calma enquanto era rendida.
Suspeito foi preso
A joia levada pelo criminoso era de ouro 18 quilates e tinha uma medalha. Segundo a vítima, o conjunto está avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.
Após o crime, equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram o suspeito no início da noite. Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que permanece responsável pela investigação do caso.
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