Uma mulher foi rendida por um assaltante enquanto limpava a calçada de sua casa nessa quarta-feira, 2, no Jardim Paulistano, em Ribeirão Preto. O criminoso aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e arrancou uma corrente de ouro do pescoço da vítima.

O crime aconteceu por volta das 8h, na esquina das ruas João Nutti e Osório Ferreira. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo as imagens, o homem passou inicialmente pelo endereço em uma motocicleta. Depois de seguir pela via, retornou e se aproximou da mulher. A vítima chegou a pensar que o motociclista pretendia fazer uma pergunta.