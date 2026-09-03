Um motorista de 65 anos ficou ferido após o carro dele ser atingido por uma caminhonete na noite desta quarta-feira, 2, na rua Pedro Spessoto, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo testemunhas, o idoso estava em frente à própria residência e se preparava para guardar o carro quando ocorreu o acidente.

Por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, o motorista de uma Nissan Frontier não conseguiu desviar e atingiu a lateral traseira do veículo do idoso.