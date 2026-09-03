03 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Idoso fica ferido após caminhonete atingir carro em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Carro ficou com danos de grande monta na lateral do motorista
Carro ficou com danos de grande monta na lateral do motorista

Um motorista de 65 anos ficou ferido após o carro dele ser atingido por uma caminhonete na noite desta quarta-feira, 2, na rua Pedro Spessoto, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo testemunhas, o idoso estava em frente à própria residência e se preparava para guardar o carro quando ocorreu o acidente.

Por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, o motorista de uma Nissan Frontier não conseguiu desviar e atingiu a lateral traseira do veículo do idoso.

Com o impacto, o homem de 65 anos ficou ferido e precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

Não foram informados detalhes sobre os ferimentos nem o estado de saúde da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários