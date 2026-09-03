A Serra da Canastra ganha um novo endereço para quem busca unir natureza, lazer e hospedagem. Em Cássia (MG), no Mar de Minas, o Hotel Canastra será a primeira etapa hoteleira do Canastra Eko Resort, empreendimento que está sendo desenvolvido em frente ao Parque Nacional da Serra da Canastra e tem entrega prevista para dezembro de 2029.

Com 232 apartamentos, o Hotel Canastra faz parte de um projeto maior, pensado para transformar a região em um destino de experiências. A proposta reúne hospedagem, lazer, contato com a natureza e atividades ligadas ao Rio Grande, aproveitando uma das paisagens mais marcantes do sudoeste de Minas.

A localização é um dos elementos centrais do projeto. De um lado, a Serra da Canastra oferece trilhas, cachoeiras, queijarias e experiências de ecoturismo. De outro, o Rio Grande amplia as possibilidades de lazer na água. É nesse encontro entre natureza eestru tura que o Canastra Eko Resort constrói sua proposta de destino.

Entre os destaques está o Aqua Park, além de espaços de convivência, gastronomia e outras estruturas de lazer. Às margens do Rio Grande, o Beach Club amplia a experiência para o ambiente náutico, com possibilidades de passeios de barco, esportes aquáticos e pesca.

“A região tem tudo para receber a família inteira, mas quem viaja com filhos pequenos ainda precisa escolher entre a natureza e o conforto. Nossa proposta é acabar com essa escolha”, afirma André

Ladeira, incorporador do AMT Group.

O projeto também nasce com uma proposta de sustentabilidade como parte de sua concepção. Segundo os responsáveis pelo empreendimento, o Canastra Eko Resort é o único resort com certificação internacional de sustentabilidade, diferencial que reforça o compromisso do projeto

com o território e com a preservação ambiental.

Além do Hotel Canastra, o complexo reúne condomínio fechado com lotes Residence, apartamentos Riviera e bangalôs, além das estruturas de lazer. A ideia é integrar diferentes formas de hospedagem, moradia e experiências em um único destino.

Um novo ponto de contato com o público

É justamente para aproximar o projeto desse público que o Canastra Eko Resort inaugura, nesta sexta-feira (4), uma loja conceito e showroom no Outlet Santa Maria, em Cravinhos (SP).

O espaço será um ponto de apresentação do empreendimento para o público do interior paulista, com imagens, vídeos e materiais que permitem conhecer a proposta do resort, suas diferentes estruturas e a localização do projeto.

A nova unidade amplia a presença comercial do empreendimento na região e aproxima o Canastra Eko Resort de mercados estratégicos.

Mais que um resort. Um destino.