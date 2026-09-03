O Programa Bolsa Cultura recebeu 135 inscrições de artistas e agentes culturais interessados em participar da iniciativa em Franca. O programa, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, tem como objetivos valorizar a produção artística local, ampliar o acesso da população à cultura e incentivar manifestações culturais desenvolvidas no município.

Do total de inscritos, 15 proponentes apresentaram dois projetos cada, ampliando a quantidade e a diversidade de propostas que serão avaliadas durante o processo de seleção.

O edital prevê investimento total de R$ 570 mil e a seleção de, no mínimo, 35 projetos. Entre as propostas apresentadas, 47,8% estão enquadradas na faixa de investimento de R$ 25 mil, modalidade que concentrou a maior parte dos pedidos de recursos.