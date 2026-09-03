O Programa Bolsa Cultura recebeu 135 inscrições de artistas e agentes culturais interessados em participar da iniciativa em Franca. O programa, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, tem como objetivos valorizar a produção artística local, ampliar o acesso da população à cultura e incentivar manifestações culturais desenvolvidas no município.
Do total de inscritos, 15 proponentes apresentaram dois projetos cada, ampliando a quantidade e a diversidade de propostas que serão avaliadas durante o processo de seleção.
O edital prevê investimento total de R$ 570 mil e a seleção de, no mínimo, 35 projetos. Entre as propostas apresentadas, 47,8% estão enquadradas na faixa de investimento de R$ 25 mil, modalidade que concentrou a maior parte dos pedidos de recursos.
As inscrições contemplam diferentes segmentos artísticos. Artes Cênicas, que reúne teatro, dança e circo, representa a maior parcela das propostas, com 31,8% do total. Em seguida aparecem Música, com 18,5%; Artes Visuais, incluindo fotografia, artes gráficas e artes plásticas, com 17,8%; Outras Modalidades, com 12,7%; Literatura, com 10,2%; e Culturas Populares e Hip-Hop, com 8,9%.
A próxima etapa será a publicação da lista dos inscritos habilitados, prevista para os próximos dias. Após essa fase, os projetos seguirão para as etapas de análise e seleção previstas no edital.
Os projetos contemplados também terão de cumprir contrapartidas voltadas à comunidade durante a vigência do programa. Entre as obrigações está a realização de apresentações ou a participação em eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, mediante aviso prévio.
As atividades de contrapartida deverão ser oferecidas gratuitamente à população. A medida busca garantir que o investimento público destinado aos artistas também resulte em maior acesso da comunidade à produção cultural desenvolvida em Franca.
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