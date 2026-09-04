Moradores do Jardim Aeroporto I, em Franca, convivem com episódios de fumaça provocados por queimadas que, segundo relato de um vizinho, ocorrem “quase todos os dias” em um terreno na rua Antônio Pedro Ferreira, próximo à Igreja de Sant'Ana. A Prefeitura confirma que recebe denúncias recorrentes sobre o local e informou que autuações por descarte irregular de resíduos e queimadas já foram realizadas neste ano.
Um morador, que pediu para não ser identificado, afirma que a situação se repete praticamente durante todo o ano. As chamas geralmente são pequenas, mas a quantidade de fumaça e o cheiro provocado pela queima incomodam quem vive ou passa pela região.
Segundo ele, os episódios acontecem pela manhã, à tarde e também durante a noite.
“Tem dia que está muito forte o cheiro. Tem dia que o vento joga para lá a fumaça, para o outro lado, aí não vem tão forte o cheiro. Mas quando o vento manda para cá, aí o cheiro é forte”, relatou.
O terreno é cercado por vegetação e atualmente há mato verde no entorno. Segundo o morador, outras pessoas que circulam pela região também já reclamaram da fumaça.
Morador relata queima de plástico e couro
O morador afirma ter recebido informações de que materiais recolhidos nas ruas seriam levados para o terreno e posteriormente queimados. Entre os resíduos citados por ele estão plástico, couro e outros materiais.
“E aí o que eles fazem? Eles ficam pegando coisa de rua, lixo de rua, couro, plástico, vidro, o que tem. Eles tacam lá no lugar que tem uma fazendinha e põe fogo. Põe de manhã, de tarde, quando não é a tarde, é à noite”, disse.
O relato sobre os materiais queimados não foi constatado pela reportagem e é apresentado com base nas informações fornecidas pelo morador.
Apesar da frequência das ocorrências, ele afirmou que não chegou a acionar o Corpo de Bombeiros. Segundo o morador, os episódios são caracterizados principalmente pela grande quantidade de fumaça, já que as chamas normalmente não atingem grandes proporções.
A queima de resíduos a céu aberto pode liberar fumaça e poluentes, além de representar risco de propagação das chamas, principalmente em períodos de estiagem e baixa umidade.
Prefeitura confirma denúncias e autuações
Procurada, a Prefeitura de Franca informou que já tem conhecimento das ocorrências no terreno da rua Antônio Pedro Ferreira.
Segundo a administração municipal, existem denúncias recorrentes envolvendo queimadas e descarte irregular de resíduos na área, que é fiscalizada pelos órgãos responsáveis.
A Prefeitura informou ainda que, ao longo deste ano, a GCM (Guarda Civil Municipal) realizou autuações relacionadas tanto ao descarte irregular de resíduos quanto a queimadas realizadas em desacordo com a legislação.
Segundo o município, a área continua sendo monitorada e as fiscalizações são realizadas pela GCM em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quando identificados os responsáveis pelas irregularidades, podem ser aplicadas as penalidades previstas na legislação.
Como denunciar
Moradores que presenciarem queimadas ou descarte irregular de resíduos podem denunciar a ocorrência à GCM pelos telefones 153 e (16) 3706-6515.
Também é possível registrar denúncias pelos canais oficiais da Guarda Civil Municipal e da Ouvidoria Municipal.
Segundo a Prefeitura, os registros ajudam a direcionar as equipes de fiscalização e permitem a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.
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