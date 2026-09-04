Moradores do Jardim Aeroporto I, em Franca, convivem com episódios de fumaça provocados por queimadas que, segundo relato de um vizinho, ocorrem “quase todos os dias” em um terreno na rua Antônio Pedro Ferreira, próximo à Igreja de Sant'Ana. A Prefeitura confirma que recebe denúncias recorrentes sobre o local e informou que autuações por descarte irregular de resíduos e queimadas já foram realizadas neste ano.

Um morador, que pediu para não ser identificado, afirma que a situação se repete praticamente durante todo o ano. As chamas geralmente são pequenas, mas a quantidade de fumaça e o cheiro provocado pela queima incomodam quem vive ou passa pela região.

Segundo ele, os episódios acontecem pela manhã, à tarde e também durante a noite.