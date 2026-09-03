A Polícia Civil realizou, na manhã dessa quinta-feira, 3, uma operação para combater o tráfico de drogas em Batatais. Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados à investigação.
Três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Batatais, onde a ocorrência foi apresentada e os procedimentos de polícia judiciária foram realizados.
Os investigados são suspeitos de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
As prisões são resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que apura a atuação dos suspeitos e a possível ligação entre eles na comercialização de entorpecentes.
Os mandados foram cumpridos com apoio de equipes policiais e, durante as buscas, os investigadores localizaram uma grande quantidade de drogas e materiais usados para o preparo e embalo dos entorpecentes.
Os três presos permanecem à disposição da Justiça.
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