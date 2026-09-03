03 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPERAÇÃO

Operação contra o tráfico prende três homens e apreende drogas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Grande quantidade de droga foi apreendida
Grande quantidade de droga foi apreendida

A Polícia Civil realizou, na manhã dessa quinta-feira, 3, uma operação para combater o tráfico de drogas em Batatais. Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados à investigação.

Três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Batatais, onde a ocorrência foi apresentada e os procedimentos de polícia judiciária foram realizados.

Os investigados são suspeitos de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As prisões são resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que apura a atuação dos suspeitos e a possível ligação entre eles na comercialização de entorpecentes.

Os mandados foram cumpridos com apoio de equipes policiais e, durante as buscas, os investigadores localizaram uma grande quantidade de drogas e materiais usados para o preparo e embalo dos entorpecentes.

Os três presos permanecem à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários