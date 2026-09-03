Uma nova etapa das obras antienchentes começa nesta semana, com a instalação de tapumes na avenida Alonso y Alonso, próximo ao Uni-Facef, em Franca, interditando a faixa mais próxima ao córrego.

Para garantir a fluidez do trânsito na região, haverá alteração temporária na sinalização: passa a ser proibido parar e estacionar no trecho entre o Uni-Facef e a alça de acesso que liga a avenida Major Nicácio à avenida Alonso y Alonso.

A obra começará com a interdição parcial de uma das faixas. Conforme os trabalhos avançarem, outros trechos poderão ter interdições parciais e, em fases específicas, interdições totais.

A circulação de veículos na região do viaduto Dona Quita passa por alterações temporárias por causa das obras antienchentes executadas pela Prefeitura de Franca. As duas pontes de retorno situadas sob o viaduto serão parcialmente interditadas, e a avenida terá interdição parcial no trecho da intervenção.

Para quem segue direto pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso não haverá desvio. A pista ficará mais estreita no ponto da obra, mas o trânsito continuará fluindo pelo local, com tendência de ritmo mais lento nos períodos de maior movimento, especialmente no início da manhã e final da tarde.

A mudança atinge principalmente os motoristas que usavam as pontes sob o viaduto para inverter o sentido do deslocamento. Enquanto durar a obra, esses retornos passam a ser feitos em dois novos pontos da avenida Major Nicácio.

Para dar segurança às manobras, os dois cruzamentos que receberão os retornos provisórios serão equipados com sinalização semafórica.

Os desvios, ponto a ponto

Quem trafega no sentido Sesc–Avenida Champagnat e pretende seguir para a avenida Major Nicácio no sentido do bairro Santa Cruz deve acessar a Major Nicácio no sentido da avenida Presidente Vargas e fazer o retorno no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga, que receberá um novo semáforo.

No caminho inverso, quem vem no sentido avenida Champagnat–Sesc e quer chegar à avenida Presidente Vargas deve subir a avenida Major Nicácio no sentido do bairro Santa Cruz e fazer o retorno no cruzamento com a rua José Bartoci, que também ganhará sinalização semafórica.

Há ainda alternativas fora do trecho em obras. As pontes já existentes nos cruzamentos da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso com a avenida Voluntários da Franca e com a rua Vicente Gramani seguem liberadas para quem precisa retornar.

Como as duas pontes sob o viaduto ficam fechadas nos dois sentidos, quem costuma utilizá-las precisará incorporar um dos novos pontos de retorno ao trajeto habitual durante todo o período da obra.

Planejamento reduz o impacto

A orientação é simples: sempre que possível, evitar a região nos horários de pico e sair de casa com alguns minutos de antecedência. Escolher o ponto de retorno antes de pegar o carro ajuda a diminuir hesitações no trecho e o acúmulo de veículos.

As condições de tráfego podem variar conforme o avanço dos serviços, e a sinalização instalada no local indica os acessos e retornos liberados a cada etapa.

Investimento de R$ 40 milhões contra as enchentes

A interdição faz parte de um pacote de obras de drenagem que soma R$ 40 milhões, viabilizado com recursos do Governo Federal e dividido em três frentes na cidade: os córregos dos Bagres, do Cubatão e do Engenho Queimado.

A frente que altera o trânsito nesta região é a do Córrego do Cubatão, orçada em R$ 9,2 milhões e desenvolvida ao longo da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do viaduto Dona Quita.

O objetivo do conjunto de intervenções é ampliar a capacidade de escoamento das águas de chuva em pontos historicamente afetados por alagamentos.