Veja o obituário desta quinta-feira, 3, em Franca:
Nome: Sebastiana Moscardini Silva
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Elson de Paula Vasconcelos
Idade: 49 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Leonardo Lopes Pereira
Idade: 25 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h
Nome: Mirian Sanches da Silva
Idade: 40 anos
Local do velório: Velório Muncipal do Aeroporto, sala 2
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Ismael Alves da Cunha
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Celio Cristino Borges
Idade: 62 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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