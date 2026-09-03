03 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 3, em Franca:

Nome: Sebastiana Moscardini Silva 
Idade: 86 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Elson de Paula Vasconcelos 
Idade: 49 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Leonardo Lopes Pereira 
Idade: 25 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Canaã 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: Mirian Sanches da Silva 
Idade: 40 anos
Local do velório: Velório Muncipal do Aeroporto, sala 2
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Ismael Alves da Cunha 
Idade: 83 anos 
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Celio Cristino Borges 
Idade: 62 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

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