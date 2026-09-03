Veja o obituário desta quinta-feira, 3, em Franca:

Nome: Sebastiana Moscardini Silva

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Elson de Paula Vasconcelos

Idade: 49 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h