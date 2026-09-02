Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro no fim da tarde desta quarta-feira, 2, na rua Antônio Modenezi, no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. Ela atravessava a via quando foi atingida pelo veículo, que seguia em direção à Vila Santa Helena.

A jovem havia saído do trabalho no momento do acidente. Com o impacto, ela caiu no asfalto e sofreu uma fratura no braço.

Atendimento

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima ainda no local.