Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro no fim da tarde desta quarta-feira, 2, na rua Antônio Modenezi, no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. Ela atravessava a via quando foi atingida pelo veículo, que seguia em direção à Vila Santa Helena.
A jovem havia saído do trabalho no momento do acidente. Com o impacto, ela caiu no asfalto e sofreu uma fratura no braço.
Atendimento
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima ainda no local.
Em seguida, a jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.
A motorista do carro permaneceu no local após a batida e acompanhou o atendimento à vítima.
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.
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