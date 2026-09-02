02 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ZONA OESTE

Jovem de 23 anos é atropelada e sofre fratura em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Jovem sendo atendida pelo Samu após acidente de moto
Jovem sendo atendida pelo Samu após acidente de moto

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro no fim da tarde desta quarta-feira, 2, na rua Antônio Modenezi, no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. Ela atravessava a via quando foi atingida pelo veículo, que seguia em direção à Vila Santa Helena.

A jovem havia saído do trabalho no momento do acidente. Com o impacto, ela caiu no asfalto e sofreu uma fratura no braço.

Atendimento

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima ainda no local.

Em seguida, a jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.

A motorista do carro permaneceu no local após a batida e acompanhou o atendimento à vítima.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários