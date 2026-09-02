A maconha apreendida pela Polícia Civil em uma chácara de Restinga pode representar um prejuízo de até R$ 1,5 milhão ao tráfico, segundo estimativa baseada no valor de venda fracionada do entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 30 quilos e 572 gramas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, realizada nesta quarta-feira, 2.

Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma variedade de “maconha gourmetizada”, com maior valor agregado e comercializada por preço superior ao da maconha convencional. A avaliação é de que o produto tenha uma clientela específica.

De acordo com a estimativa apresentada pela polícia, considerando a comercialização no varejo de linhagens puras com alta concentração de THC, a grama da droga pode custar entre R$ 30 e R$ 50.