02 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM RESTINGA

Homem é preso com estrutura para armazenar e vender maconha

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Vidros e variedades de maconha apreendidos pela Polícia Civil em Restinga
Vidros e variedades de maconha apreendidos pela Polícia Civil em Restinga

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, realizada na tarde desta quarta-feira, 2, em uma chácara no Condomínio de Chácaras Bela Vista, em Restinga.

A ação ocorreu após a Polícia Civil receber denúncias anônimas e iniciar investigações sobre o imóvel. Segundo a corporação, levantamentos realizados pela equipe confirmaram a existência de uma estrutura utilizada para o cultivo de plantas no local.

Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto, os policiais foram até a chácara e encontraram o investigado com porções de entorpecentes dentro de uma pochete.

Droga armazenada e fracionada

Durante as buscas, os agentes localizaram uma estrutura que, segundo a polícia, era utilizada para armazenamento e fracionamento de maconha.

Foram apreendidos dezenas de potes herméticos de vidro, identificados individualmente com nomes de tipos e variedades da substância. Também foram encontrados ramos secos da planta e uma grande quantidade de droga a granel.

A maconha estava ainda armazenada em sacos do tipo Ziploc e caixas organizadoras de plástico. No imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão, materiais para embalagem, como papel-filme e papel-alumínio, além de dinheiro em espécie.

Uma perícia preliminar confirmou resultado positivo para maconha.

Prisão em flagrante

Diante do material encontrado e dos indícios de comercialização da droga, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem por tráfico de drogas.

A Polícia Civil também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva e autorização para a destruição ou incineração do entorpecente apreendido.

O caso segue sob investigação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários