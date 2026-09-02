Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, realizada na tarde desta quarta-feira, 2, em uma chácara no Condomínio de Chácaras Bela Vista, em Restinga.
A ação ocorreu após a Polícia Civil receber denúncias anônimas e iniciar investigações sobre o imóvel. Segundo a corporação, levantamentos realizados pela equipe confirmaram a existência de uma estrutura utilizada para o cultivo de plantas no local.
Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto, os policiais foram até a chácara e encontraram o investigado com porções de entorpecentes dentro de uma pochete.
Droga armazenada e fracionada
Durante as buscas, os agentes localizaram uma estrutura que, segundo a polícia, era utilizada para armazenamento e fracionamento de maconha.
Foram apreendidos dezenas de potes herméticos de vidro, identificados individualmente com nomes de tipos e variedades da substância. Também foram encontrados ramos secos da planta e uma grande quantidade de droga a granel.
A maconha estava ainda armazenada em sacos do tipo Ziploc e caixas organizadoras de plástico. No imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão, materiais para embalagem, como papel-filme e papel-alumínio, além de dinheiro em espécie.
Uma perícia preliminar confirmou resultado positivo para maconha.
Prisão em flagrante
Diante do material encontrado e dos indícios de comercialização da droga, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem por tráfico de drogas.
A Polícia Civil também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva e autorização para a destruição ou incineração do entorpecente apreendido.
O caso segue sob investigação.
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