Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, realizada na tarde desta quarta-feira, 2, em uma chácara no Condomínio de Chácaras Bela Vista, em Restinga.

A ação ocorreu após a Polícia Civil receber denúncias anônimas e iniciar investigações sobre o imóvel. Segundo a corporação, levantamentos realizados pela equipe confirmaram a existência de uma estrutura utilizada para o cultivo de plantas no local.

Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto, os policiais foram até a chácara e encontraram o investigado com porções de entorpecentes dentro de uma pochete.

Droga armazenada e fracionada