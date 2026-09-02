A Carreta da Saúde da Mulher realizou 225 atendimentos na primeira semana de funcionamento em Franca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 300 agendamentos no período, mas 75 pacientes não compareceram, o equivalente a 25% de absenteísmo.
Atendimentos
Entre os procedimentos realizados estão 203 mamografias e 30 ultrassonografias. As pacientes atendidas são moradoras de Franca e de outras seis cidades da região: Pedregulho, Cristais Paulista, Itirapuã, Ituverava, Igarapava e São José da Bela Vista.
A unidade está instalada no estacionamento do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e seguem até 18 de setembro.
A carreta tem capacidade para realizar até 60 atendimentos por dia. Além de mamografia e ultrassonografia mamária bilateral, são oferecidos exames como ultrassonografia pélvica, ultrassonografia transvaginal, colposcopia, biópsia de colo uterino e punção de mama por agulha grossa.
Como funciona
Os atendimentos não são realizados por demanda espontânea. As pacientes são selecionadas a partir de cadastros e aguardam a regulação da rede municipal de Franca e dos 22 municípios da região.
A convocação é feita pelas secretarias municipais de Saúde, principalmente por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, com a indicação da data e do horário do procedimento.
A Secretaria de Saúde de Franca reforça a importância de as pacientes convocadas comparecerem no horário marcado. A orientação é levar um documento de identificação com foto.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, o comparecimento é fundamental para garantir o atendimento e permitir que a unidade consiga atender o maior número possível de mulheres durante o período de permanência em Franca.
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