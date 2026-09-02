02 de setembro de 2026
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Marcel, de 42 anos, está desaparecido desde domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Desaparecido: Marcel Carlos Rosa, de 42 anos
Desaparecido: Marcel Carlos Rosa, de 42 anos

Marcel Carlos Rosa, de 42 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo, 30, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira, 2, ele saiu da residência onde morava com a companheira, no Jardim Portinari, levando o veículo dela, e não retornou até o momento.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 16h23 desta quarta-feira e registrada no 5º Distrito Policial de Franca como desaparecimento de pessoa. De acordo com o relato da companheira, ela percebeu que Marcel não estava mais na residência e que o carro também havia sido levado.

O veículo é um Fiat Palio Fire vermelho, ano 2015, registrado em Franca. Conforme o boletim, até o momento do registro da ocorrência, o automóvel não havia sido recuperado.

Relato à Polícia Civil

A mulher informou que mantinha um relacionamento com Marcel havia cinco meses e que os dois estavam morando juntos.

Ainda segundo o registro, Marcel estaria com o telefone celular da companheira no momento do desaparecimento. Fotos de documentos do homem e do veículo foram anexadas ao boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como crime não consumado, na natureza de desaparecimento de pessoa, e ficará sob apreciação da Polícia Civil.

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