Marcel Carlos Rosa, de 42 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo, 30, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira, 2, ele saiu da residência onde morava com a companheira, no Jardim Portinari, levando o veículo dela, e não retornou até o momento.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 16h23 desta quarta-feira e registrada no 5º Distrito Policial de Franca como desaparecimento de pessoa. De acordo com o relato da companheira, ela percebeu que Marcel não estava mais na residência e que o carro também havia sido levado.

O veículo é um Fiat Palio Fire vermelho, ano 2015, registrado em Franca. Conforme o boletim, até o momento do registro da ocorrência, o automóvel não havia sido recuperado.

Relato à Polícia Civil