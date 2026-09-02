A Diocese de Franca será consagrada a São Miguel Arcanjo neste sábado, 5, durante a programação da 39ª edição do Hallel Franca, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. A cerimônia ocorrerá após a missa das 20h, presidida pelo bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, com participação do Instituto Hesed.
A consagração reunirá fiéis, sacerdotes e comunidades em uma oração de entrega da Igreja Particular de Franca à intercessão e proteção de São Miguel Arcanjo. O momento integra a missão nacional A Grande Reconquista, conduzida pelo Instituto Hesed, que participa pela primeira vez do Hallel Franca.
A missão começou em 26 de julho de 2025, com a consagração da Diocese de Piracicaba, em São Paulo. Desde então, 35 dioceses passaram pelo mesmo processo em diferentes regiões do Brasil.
Durante a missão, uma imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Santuário do Monte Gargano, na Itália, percorre diferentes regiões do país. A proposta é promover momentos de oração, evangelização e consagração.
Programação
A participação do Instituto Hesed no Hallel começa às 18h de sábado, com show e pregação. Na sequência, será apresentada a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo.
Às 20h, Dom Paulo Roberto Beloto presidirá a missa que antecederá a consagração da Diocese de Franca. As irmãs Maria Raquel e Maria Joana também participarão do evento, conduzindo momentos de oração, adoração e evangelização.
Para o Instituto Hesed, a consagração de uma Diocese representa um ato de fé e entrega, no qual a Igreja local pede a intercessão de São Miguel Arcanjo por sacerdotes, religiosos, famílias, jovens, comunidades e pela missão evangelizadora.
O nome Miguel significa “Quem como Deus?”. A devoção ao santo está relacionada à fidelidade a Deus e ao pedido de proteção espiritual. A consagração integra ainda um caminho de oração, conversão e preparação, em sintonia com a Quaresma de São Miguel, celebrada entre 15 de agosto e 29 de setembro.
“A presença do Instituto Hesed pela primeira vez no Hallel já representa um momento importante para esta edição. Poder viver, junto com toda a Diocese, a consagração a São Miguel Arcanjo amplia ainda mais o sentido de unidade e oração que está na origem do Hallel. Será um momento para confiarmos a Deus nossas famílias, nossos sacerdotes, nossos jovens e toda a nossa Igreja local”, afirma a organização do Hallel Franca.
Instituto Hesed
O Instituto Hesed é um instituto de vida religiosa e inspiração perpétua fundado em 1997, em Fortaleza, pelas religiosas Ir. Jane Madeleine e Ir. Kelly Patrícia. A atuação é voltada à evangelização por meio da oração e da música, com ações realizadas em diferentes regiões do país.
Hallel Franca
A 39ª edição do Hallel Franca será realizada de 4 a 7 de setembro, com entrada gratuita. O evento terá mais de 80 atrações distribuídas em uma estrutura com palco central e outros 13 módulos no Parque de Exposições Fernando Costa.
A programação reúne shows, missas, momentos de oração, pregações e atividades de evangelização. Entre as atrações estão os padres Chrystian Shankar, Fábio de Melo, Marcelo Rossi e Adriano Zandoná, além das bandas Rosa de Saron e Anjos de Resgate.
Cerca de 3 mil voluntários participam da organização e realização do evento.
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