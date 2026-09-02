A Diocese de Franca será consagrada a São Miguel Arcanjo neste sábado, 5, durante a programação da 39ª edição do Hallel Franca, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. A cerimônia ocorrerá após a missa das 20h, presidida pelo bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, com participação do Instituto Hesed.

A consagração reunirá fiéis, sacerdotes e comunidades em uma oração de entrega da Igreja Particular de Franca à intercessão e proteção de São Miguel Arcanjo. O momento integra a missão nacional A Grande Reconquista, conduzida pelo Instituto Hesed, que participa pela primeira vez do Hallel Franca.

A missão começou em 26 de julho de 2025, com a consagração da Diocese de Piracicaba, em São Paulo. Desde então, 35 dioceses passaram pelo mesmo processo em diferentes regiões do Brasil.