Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, relatam aumento da sensação de insegurança diante de roubos, furtos, invasões e ameaças recentes no bairro. O medo tem provocado mudanças na rotina e levado moradores a redobrar os cuidados ao sair de casa.

Entre as medidas adotadas, estão evitar sair com joias e celulares, mudar horários e locais de caminhada, observar as ruas antes de sair de casa e verificar câmeras de segurança para identificar movimentações suspeitas.

A preocupação com a segurança já havia sido registrada em junho, quando uma reportagem do GCN/Sampi apontou uma sequência de assaltos à mão armada no Jardim Piratininga. Em um dos casos, no mês seguinte, um morador foi abordado na rua Ozandir Hipólito da Silva, no dia 26 de julho, por um homem em uma motocicleta. O criminoso apontou uma arma e levou uma corrente da vítima.