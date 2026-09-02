02 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Servente leva golpe de facão no rosto: 'Dava para ver o osso'

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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N. Fradique/GCN
Polícia Militar compareceu à casa do servente para registrar ocorrência
Polícia Militar compareceu à casa do servente para registrar ocorrência

Um servente de pedreiro de 47 anos foi agredido com um facão enquanto trabalhava em uma obra no bairro Santa Luzia, zona oeste de Franca, nesta quarta-feira, 2. Valdeir de Melo foi atingido no rosto e sofreu cortes na testa e no nariz.

Segundo informações de familiares, Valdeir teria se desentendido com um homem ainda não identificado. O agressor teria surpreendido o trabalhador, dado um soco e, em seguida, desferido o golpe com o facão.

Mesmo ferido, Valdeir inicialmente recusou atendimento médico. O patrão chegou a levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, mas, segundo a família, ele não quis permanecer sozinho na unidade e pediu para ser levado para casa.

Valdeir retornou à residência na rua Arthur Franchini, na Vila Resende, também na zona oeste. Ao perceberem a gravidade dos ferimentos e o sangramento, familiares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

O trabalhador foi atendido e encaminhado à Santa Casa de Franca.

‘Pegou de surpresa’, diz cunhada

A cunhada da vítima, Ednalva Aparecida de Assis Santos, relatou que Valdeir estava trabalhando quando o agressor apareceu na obra.

“Ele estava lá trabalhando e de repente chegou o agressor, um cara com quem ele teve uma desavença. Primeiro deu um soco nele e depois o agrediu com o facão. Ele me disse que o cara estava armado. Quebrou o nariz dele, o olho está inchado, porque o pegou de surpresa”, afirmou.

Segundo Ednalva, a profundidade do ferimento na testa preocupou a família e motivou o acionamento do Samu.

“O corte estava muito profundo. Dá para ver o osso da testa. Abriu bem a testa dele. Precisa ver também se não teve lesão interna na cabeça”, disse.

A Polícia Militar também esteve na residência da vítima para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do agressor.

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