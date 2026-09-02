Um servente de pedreiro de 47 anos foi agredido com um facão enquanto trabalhava em uma obra no bairro Santa Luzia, zona oeste de Franca, nesta quarta-feira, 2. Valdeir de Melo foi atingido no rosto e sofreu cortes na testa e no nariz.
Segundo informações de familiares, Valdeir teria se desentendido com um homem ainda não identificado. O agressor teria surpreendido o trabalhador, dado um soco e, em seguida, desferido o golpe com o facão.
Mesmo ferido, Valdeir inicialmente recusou atendimento médico. O patrão chegou a levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, mas, segundo a família, ele não quis permanecer sozinho na unidade e pediu para ser levado para casa.
Valdeir retornou à residência na rua Arthur Franchini, na Vila Resende, também na zona oeste. Ao perceberem a gravidade dos ferimentos e o sangramento, familiares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.
O trabalhador foi atendido e encaminhado à Santa Casa de Franca.
‘Pegou de surpresa’, diz cunhada
A cunhada da vítima, Ednalva Aparecida de Assis Santos, relatou que Valdeir estava trabalhando quando o agressor apareceu na obra.
“Ele estava lá trabalhando e de repente chegou o agressor, um cara com quem ele teve uma desavença. Primeiro deu um soco nele e depois o agrediu com o facão. Ele me disse que o cara estava armado. Quebrou o nariz dele, o olho está inchado, porque o pegou de surpresa”, afirmou.
Segundo Ednalva, a profundidade do ferimento na testa preocupou a família e motivou o acionamento do Samu.
“O corte estava muito profundo. Dá para ver o osso da testa. Abriu bem a testa dele. Precisa ver também se não teve lesão interna na cabeça”, disse.
A Polícia Militar também esteve na residência da vítima para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do agressor.
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