Um servente de pedreiro de 47 anos foi agredido com um facão enquanto trabalhava em uma obra no bairro Santa Luzia, zona oeste de Franca, nesta quarta-feira, 2. Valdeir de Melo foi atingido no rosto e sofreu cortes na testa e no nariz.

Segundo informações de familiares, Valdeir teria se desentendido com um homem ainda não identificado. O agressor teria surpreendido o trabalhador, dado um soco e, em seguida, desferido o golpe com o facão.

Mesmo ferido, Valdeir inicialmente recusou atendimento médico. O patrão chegou a levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, mas, segundo a família, ele não quis permanecer sozinho na unidade e pediu para ser levado para casa.