Duas escolas estaduais de Franca recebem, nesta sexta-feira, 4, ações do programa Não se Cale Vai à Escola, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. As atividades serão conduzidas pela Polícia Civil e reunirão estudantes do Ensino Médio na EE "Hélio Palermo" e na EE "Roberto Scarabucci".

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com as Secretarias da Educação e da Segurança Pública. A proposta é levar para dentro das salas de aula informações que ajudem os jovens a reconhecer situações de violência, identificar comportamentos abusivos e saber onde procurar ajuda.

Durante as palestras, os estudantes terão contato com conteúdos sobre a Lei Maria da Penha, as diferentes formas de violência contra a mulher, sinais de alerta, mecanismos de proteção, rede de apoio e canais de denúncia.