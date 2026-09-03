Duas escolas estaduais de Franca recebem, nesta sexta-feira, 4, ações do programa Não se Cale Vai à Escola, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. As atividades serão conduzidas pela Polícia Civil e reunirão estudantes do Ensino Médio na EE "Hélio Palermo" e na EE "Roberto Scarabucci".
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com as Secretarias da Educação e da Segurança Pública. A proposta é levar para dentro das salas de aula informações que ajudem os jovens a reconhecer situações de violência, identificar comportamentos abusivos e saber onde procurar ajuda.
Durante as palestras, os estudantes terão contato com conteúdos sobre a Lei Maria da Penha, as diferentes formas de violência contra a mulher, sinais de alerta, mecanismos de proteção, rede de apoio e canais de denúncia.
A expectativa do programa é ampliar o conhecimento dos jovens e fazer da informação uma ferramenta de prevenção, capaz de contribuir para o reconhecimento de situações de risco e para a interrupção de ciclos de violência.
Franca está entre 56 municípios
Franca foi incluída na primeira etapa do Não se Cale Vai à Escola, que contempla 56 municípios paulistas. A seleção levou em consideração dados da Secretaria da Segurança Pública sobre regiões com maior incidência de registros relacionados à violência contra a mulher.
Nesta primeira fase, estão previstas 168 ações presenciais em escolas estaduais dos municípios selecionados.
“Levar informação para dentro das escolas é uma forma concreta de fortalecer a prevenção e interromper ciclos de violência. Quando estudantes aprendem a reconhecer sinais de abuso, conhecem os canais de denúncia e sabem onde buscar ajuda, também passam a ser agentes de proteção. É esse conhecimento que queremos ampliar com o Não se Cale Vai à Escola em todo o Estado”, afirma a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.
Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a discussão dentro das escolas também tem papel preventivo. “A proteção das mulheres também começa pela prevenção e pela informação. Quando levamos esse debate para dentro das escolas, ajudamos os jovens a identificar comportamentos abusivos, conhecer os canais de denúncia e entender que a violência não pode ser naturalizada”, afirma.
O secretário da Educação, Renato Feder, destaca a importância da integração entre as áreas. “É uma iniciativa fundamental para unir esforços no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Levar informação à rede de ensino e à comunidade é o primeiro passo para prevenir e romper ciclos de violência, tornando nossas escolas e famílias espaços mais seguros e acolhedores”, afirma.
Educadores também terão formação online
O programa também prevê uma etapa voltada aos profissionais da rede estadual de ensino. Desde 31 de agosto, educadores podem acessar um percurso orientativo online no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Efape).
O conteúdo reúne 11 videoaulas com orientações práticas sobre diferentes formas de violência, identificação de sinais de risco, direitos das vítimas e medidas protetivas.
A formação busca aproximar o conteúdo da realidade vivida nas escolas e ampliar a preparação dos profissionais para atuar na prevenção e no encaminhamento adequado de situações de violência.
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