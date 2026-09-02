O Auxílio-Aluguel do Governo de São Paulo beneficiou 255 mulheres vítimas de violência doméstica na região de Franca em agosto. Ao todo, foram destinados R$ 127,5 mil às beneficiárias inscritas no programa até julho.

Em todo o Estado, o benefício alcançou 5,8 mil mulheres no mês, com repasse superior a R$ 2,9 milhões. Desde o início do programa, em fevereiro de 2025, mais de 9,9 mil mulheres foram atendidas, com investimento acima de R$ 29,9 milhões.

Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Segundo a pasta, o programa já chegou a 593 municípios paulistas, com participação da rede municipal de assistência social no cadastramento e acompanhamento das beneficiárias.

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