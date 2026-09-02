Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo nesta quarta-feira, 2, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no Residencial Oswaldo Maiel, em Franca. A ação ocorreu durante uma investigação sobre furto qualificado de veículo e foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Durante as buscas no quarto do investigado, os policiais encontraram uma garrucha escondida dentro de uma bota, no interior de uma cômoda. A arma estava municiada com dois cartuchos calibre .32.

Um terceiro cartucho do mesmo calibre também foi localizado sobre um móvel. Segundo o registro policial, não havia comprovação de registro ou posse legal do armamento.

Arma seria para defesa pessoal