Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo nesta quarta-feira, 2, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no Residencial Oswaldo Maiel, em Franca. A ação ocorreu durante uma investigação sobre furto qualificado de veículo e foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
Durante as buscas no quarto do investigado, os policiais encontraram uma garrucha escondida dentro de uma bota, no interior de uma cômoda. A arma estava municiada com dois cartuchos calibre .32.
Um terceiro cartucho do mesmo calibre também foi localizado sobre um móvel. Segundo o registro policial, não havia comprovação de registro ou posse legal do armamento.
Arma seria para defesa pessoal
De acordo com a ocorrência, o homem afirmou aos policiais que havia adquirido a arma para sua defesa pessoal.
Diante da localização do armamento, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.
Foi arbitrada fiança criminal de R$ 3.242, equivalente a dois salários mínimos. O valor, porém, não foi pago.
Os contatos fornecidos pelo indiciado para comunicação com familiares não tiveram resultado. Por esse motivo, o jovem foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
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