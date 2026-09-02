O Franca Basquete contará com o técnico Helinho, o ala-armador Reynan e o armador uruguaio Nano Parodi no duelo contra o Osasco, neste sábado, 5, às 16h, fora de casa, pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista.
Os três estavam a serviço das seleções brasileira e uruguaia na janela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. Eles desfalcaram o Franca Basquete na reta final da fase de classificação do Estadual, contra Pinheiros, São José e Mogi.
Com o retorno dos selecionáveis, a equipe francana deverá viajar completa para o confronto de melhor de três jogos contra o Osasco, considerando o elenco que vem disputando o Paulista.
Outros três jogadores contratados para esta temporada ainda vão se apresentar à equipe. São eles o norte-americano Jordan Williams, Gui Deodato e Vitinho.
Depois da partida deste sábado, em Osasco, Franca e Osasco voltam a se enfrentar no ginásio Pedrocão, em Franca, no dia 10, quarta-feira. Se necessário, o terceiro duelo será disputado no dia 11, quinta-feira.
A lenda
O ex-jogador e ex-técnico Hélio Rubens Garcia completa 86 anos nesta quarta-feira, 2. O Franca Basquete publicou uma homenagem ao ídolo, destacando a participação dele na equipe que conquistou o primeiro título nacional do clube, em 1971.
A camisa número 8, utilizada por Hélio Rubens, foi aposentada pelo Franca Basquete.
“Um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro, Hélio Rubens fez parte da equipe campeã do primeiro título nacional de Franca, em 1971, conquista que neste mês completou 55 anos. Vieram ainda muitos outros títulos e uma trajetória tão marcante como jogador e técnico que sua camisa 8 foi aposentada pelo Franca Basquete”, escreveu o clube.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.