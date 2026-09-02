O metalúrgico Vitor Faciroli Julio, de 23 anos, acusado de matar Diego Pereira de Almeida, em Franca, foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira, 31, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em Barretos. A prisão ocorreu depois que familiares da vítima procuraram a Polícia Civil e relataram que o acusado estaria fazendo ameaças de morte contra outros integrantes da família.
Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pelas investigações, o homicídio foi esclarecido pela unidade policial. Vitor teria descoberto um relacionamento extraconjugal envolvendo sua mulher e Diego e, após isso, efetuado os disparos que mataram o jovem.
Prisão preventiva foi solicitada após ameaças
Inicialmente, segundo o delegado, Vitor se apresentou à polícia e colaborou com as etapas do inquérito. Após a conclusão da investigação, porém, familiares de Diego procuraram a unidade policial para informar que o acusado teria passado a fazer ameaças.
De acordo com Murari, Vitor teria afirmado que, se já havia matado uma pessoa, não teria dificuldade em matar outros familiares. Diante das informações, novas provas foram formalizadas e o delegado representou pela prisão preventiva.
“Ele passou a proferir ameaças de morte contra outros membros da família, dizendo que, se já tinha matado um, não precisaria matar outros”, disse Murari.
O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e, posteriormente, pela Justiça, que decretou a prisão.
Acusado também responde por tráfico de drogas
Durante as investigações do homicídio, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca na residência de Vitor. Na ocasião, ele não foi localizado e já era considerado foragido.
No imóvel, os policiais encontraram drogas, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Um novo inquérito foi instaurado e Vitor foi indiciado por tráfico de drogas.
“Nós cumprimos um mandado de busca na casa do Vitor e, lá no interior da residência, ele já não se encontrava, estava foragido. Foram localizadas drogas, balanças de precisão e material para embalar”, disse.
Segundo Murari, o Ministério Público entendeu que havia elementos suficientes para apontar a participação do investigado no tráfico e apresentou denúncia contra ele.
Informações levaram policiais até Barretos
A Polícia Civil já havia recebido informações de que Vitor poderia estar escondido em Barretos e encaminhado o mandado de prisão às forças de segurança da cidade.
A Polícia Militar também recebeu informações sobre o paradeiro do acusado, conseguiu localizá-lo e efetuou a prisão.
Após ser preso, Vitor foi apresentado na delegacia e encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória). A prisão foi comunicada à Justiça, e os processos seguem para a fase judicial.
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