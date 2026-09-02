O metalúrgico Vitor Faciroli Julio, de 23 anos, acusado de matar Diego Pereira de Almeida, em Franca, foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira, 31, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em Barretos. A prisão ocorreu depois que familiares da vítima procuraram a Polícia Civil e relataram que o acusado estaria fazendo ameaças de morte contra outros integrantes da família.

Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pelas investigações, o homicídio foi esclarecido pela unidade policial. Vitor teria descoberto um relacionamento extraconjugal envolvendo sua mulher e Diego e, após isso, efetuado os disparos que mataram o jovem.

Prisão preventiva foi solicitada após ameaças

Inicialmente, segundo o delegado, Vitor se apresentou à polícia e colaborou com as etapas do inquérito. Após a conclusão da investigação, porém, familiares de Diego procuraram a unidade policial para informar que o acusado teria passado a fazer ameaças.