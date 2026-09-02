02 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Entidades de Franca oferecem vagas com salários de até R$ 4 mil

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Evento na sede da Pastoral do Menor de Franca
Evento na sede da Pastoral do Menor de Franca

Diversas organizações da sociedade civil de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades incluem vagas para educadores, auxiliares de limpeza e serviços operacionais, além de uma oportunidade para psicóloga.

Os processos seletivos foram divulgados por entidades que atuam nas áreas de educação, assistência social e atendimento a pessoas com deficiência.

Pastoral do Menor oferece duas vagas

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para duas oportunidades. Uma delas é para auxiliar operacional, na área de limpeza, no serviço de Acolhimento Noturno e Casa de Passagem.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. A vaga prevê jornada de 44 horas semanais, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. A oportunidade também está disponível para pessoa com deficiência (PCD).

A segunda vaga é para educador de apoio infantil, na Creche Escola "Nilda Vanini de Andrade", no Jardim Aeroporto III. O candidato deve ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. A carga horária é de 44 horas semanais, com refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também é destinada a PCD.

Entre os benefícios oferecidos aos funcionários da Pastoral do Menor, está a credencial plena no Sesc Franca.

Os interessados devem enviar o currículo pelo site da instituição, na aba Trabalhe Conosco, até 6 de setembro.

CCI Nossa Senhora da Conceição seleciona profissionais

A NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição, também está com processo seletivo aberto para as funções de educadora e auxiliar de sala.

Para a vaga de educadora, é exigida licenciatura plena em Pedagogia. Já para auxiliar de sala, podem se candidatar profissionais com licenciatura plena em Pedagogia ou estudantes que tenham concluído pelo menos 50% do curso.

As duas funções têm jornada de 44 horas semanais, com salário e benefícios. O recebimento dos currículos ocorre até 3 de setembro, e as entrevistas estão previstas para 4 de setembro. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com.

Os selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

CCI Verde & Água tem vagas para educadora e limpeza

A Associação Educacional e Ecológica “Amigos do Rio Canoas”, responsável pela Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca, o CCI Verde & Água, abriu processo seletivo para duas vagas.

A entidade procura uma educadora, com formação em Pedagogia ou Magistério, e um auxiliar de limpeza, com ensino fundamental.

Os currículos serão recebidos exclusivamente por e-mail, pelo endereço cciverdeagua@hotmail.com, no período de 1º a 4 de setembro.

Caminhar oferece salário de R$ 4 mil para psicóloga

A Caminhar– Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca abriu seleção para uma vaga de psicóloga.

Para concorrer, é necessário ter formação superior completa em Psicologia e registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). Experiência na área, com atendimento a pessoas com deficiência ou atuação no setor socioassistencial, será considerada um diferencial.

A vaga oferece salário de R$ 4 mil, jornada de 30 horas semanais, vale-alimentação e credencial plena pelo Sesc.

Entre as atribuições estão a realização de atendimentos individuais e em grupo, acompanhamento das demandas psicológicas dos usuários e familiares, participação em reuniões e estudos de caso, elaboração de relatórios, orientação às famílias e articulação com a rede de serviços.

O currículo deve ser enviado até 4 de setembro para o e-mail caminharseg@hotmail.com.

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