Diversas organizações da sociedade civil de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades incluem vagas para educadores, auxiliares de limpeza e serviços operacionais, além de uma oportunidade para psicóloga.
Os processos seletivos foram divulgados por entidades que atuam nas áreas de educação, assistência social e atendimento a pessoas com deficiência.
Pastoral do Menor oferece duas vagas
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para duas oportunidades. Uma delas é para auxiliar operacional, na área de limpeza, no serviço de Acolhimento Noturno e Casa de Passagem.
Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. A vaga prevê jornada de 44 horas semanais, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. A oportunidade também está disponível para pessoa com deficiência (PCD).
A segunda vaga é para educador de apoio infantil, na Creche Escola "Nilda Vanini de Andrade", no Jardim Aeroporto III. O candidato deve ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. A carga horária é de 44 horas semanais, com refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também é destinada a PCD.
Entre os benefícios oferecidos aos funcionários da Pastoral do Menor, está a credencial plena no Sesc Franca.
Os interessados devem enviar o currículo pelo site da instituição, na aba Trabalhe Conosco, até 6 de setembro.
CCI Nossa Senhora da Conceição seleciona profissionais
A NV Sociedade Solidária, responsável pelo CCI Nossa Senhora da Conceição, também está com processo seletivo aberto para as funções de educadora e auxiliar de sala.
Para a vaga de educadora, é exigida licenciatura plena em Pedagogia. Já para auxiliar de sala, podem se candidatar profissionais com licenciatura plena em Pedagogia ou estudantes que tenham concluído pelo menos 50% do curso.
As duas funções têm jornada de 44 horas semanais, com salário e benefícios. O recebimento dos currículos ocorre até 3 de setembro, e as entrevistas estão previstas para 4 de setembro. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com.
Os selecionados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
CCI Verde & Água tem vagas para educadora e limpeza
A Associação Educacional e Ecológica “Amigos do Rio Canoas”, responsável pela Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca, o CCI Verde & Água, abriu processo seletivo para duas vagas.
A entidade procura uma educadora, com formação em Pedagogia ou Magistério, e um auxiliar de limpeza, com ensino fundamental.
Os currículos serão recebidos exclusivamente por e-mail, pelo endereço cciverdeagua@hotmail.com, no período de 1º a 4 de setembro.
Caminhar oferece salário de R$ 4 mil para psicóloga
A Caminhar– Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca abriu seleção para uma vaga de psicóloga.
Para concorrer, é necessário ter formação superior completa em Psicologia e registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). Experiência na área, com atendimento a pessoas com deficiência ou atuação no setor socioassistencial, será considerada um diferencial.
A vaga oferece salário de R$ 4 mil, jornada de 30 horas semanais, vale-alimentação e credencial plena pelo Sesc.
Entre as atribuições estão a realização de atendimentos individuais e em grupo, acompanhamento das demandas psicológicas dos usuários e familiares, participação em reuniões e estudos de caso, elaboração de relatórios, orientação às famílias e articulação com a rede de serviços.
O currículo deve ser enviado até 4 de setembro para o e-mail caminharseg@hotmail.com.
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