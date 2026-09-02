Diversas organizações da sociedade civil de Franca abriram processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades incluem vagas para educadores, auxiliares de limpeza e serviços operacionais, além de uma oportunidade para psicóloga.

Os processos seletivos foram divulgados por entidades que atuam nas áreas de educação, assistência social e atendimento a pessoas com deficiência.

Pastoral do Menor oferece duas vagas

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para duas oportunidades. Uma delas é para auxiliar operacional, na área de limpeza, no serviço de Acolhimento Noturno e Casa de Passagem.