O jovem jogador de Franca José Henrique Soares Gomes, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Athletico-PR. O vínculo foi oficializado no último dia 28, marcando mais um passo na carreira do meia, que está há quatro anos nas categorias de base do clube paranaense.
José Henrique chegou ao Athletico ainda criança e, ao completar 16 anos, idade mínima para a assinatura de um contrato profissional no futebol brasileiro, oficializou o primeiro vínculo da carreira. Jogador e clube não divulgaram os valores nem a duração do contrato.
Morador do Parque Progresso, na zona sul de Franca, antes de seguir para o Paraná, o jogador publicou fotos do momento da assinatura e comemorou a conquista.
“Deus é maravilhoso. Obrigado por tudo que o senhor vem fazendo na minha vida. Muito feliz em dar mais um passo importante em minha carreira. Só tenho que agradecer a minha família que sempre esteve do meu lado e agradecer também ao Athletico-PR por acreditar em mim”, escreveu.
De Franca para o Athletico
Antes de chegar às categorias de base do Furacão, José Henrique deu os primeiros passos no futebol em Franca. Uma das equipes pelas quais passou foi a escolinha Boca Juniors.
Tadeu Cavalcanti, professor da escolinha, relembrou nesta quarta-feira, 2, o período em que trabalhou com o jogador.
“José jogou futsal conosco na Copa Sul-Minas. Depois ele disputou um campeonato regional de campo oficial. Ele já era um menino muito rápido, já demonstrava seu talento, bom de bola”, afirmou.
José Henrique está há quatro temporadas no Athletico-PR e vem se destacando nas categorias de base. O meia também já entrou no radar da CBF e acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira, especialmente a Sub-15.
Para Tadeu, a assinatura do primeiro contrato profissional confirma a evolução que o jogador vem apresentando desde que deixou Franca.
“Com certeza vai ser de seleção para cima. Fico feliz por ele ter passado um período conosco e que agora ele segue sua carreira”, disse.
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