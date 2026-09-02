O jovem jogador de Franca José Henrique Soares Gomes, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Athletico-PR. O vínculo foi oficializado no último dia 28, marcando mais um passo na carreira do meia, que está há quatro anos nas categorias de base do clube paranaense.

José Henrique chegou ao Athletico ainda criança e, ao completar 16 anos, idade mínima para a assinatura de um contrato profissional no futebol brasileiro, oficializou o primeiro vínculo da carreira. Jogador e clube não divulgaram os valores nem a duração do contrato.

Morador do Parque Progresso, na zona sul de Franca, antes de seguir para o Paraná, o jogador publicou fotos do momento da assinatura e comemorou a conquista.